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    MS vo futbale 2026
    11.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Miami
    23:00
    Anglicko
    Anglicko

    Veľký otáznik v obrane Anglicka pred štvrťfinále. Opora tímu má zdravotné problémy

    Marc Guehi počas zápasu MS 2026 proti Mexiku.
    Marc Guehi počas zápasu MS 2026 proti Mexiku. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 08:09
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    Guehi odohral na tomto šampionáte štyri z piatich zápasov tímu v plnej minutáži.

    Anglickej futbalovej reprezentácii hrozí, že vo štvrťfinále MS proti Nórsku nebude môcť počítať s Marcom Guehim.

    Stredný obranca má od osemfinálového víťazstva nad Mexikom svalové problémy, podľa informácií britských médií by mohlo ísť o natiahnutý stehenný sval.

    Nie je isté, či Guehi bude môcť v piatok trénovať s mužstvom. Zápas je na programe v sobotu o 23.00 SELČ v Miami.

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    Dvadsaťpäťročný Guehi odohral na tomto šampionáte štyri z piatich zápasov „albionu“ v plnej minutáži.

    Napriek tomu sa očakáva, že tréner Thomas Tuchel nebude riskovať, ak hráč Manchestru City nebude úplne fit.

    Druhý deň po sebe údajne netrénoval ani stredopoliar Declan Rice pre žalúdočno-črevné ochorenie. Anglický tím prijal opatrenia, aby sa vírus nešíril.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    USA
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    0
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    SEN
    2
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    BRA
    2
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    1
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    NOR
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    0
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    PAR
    0
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    1
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    BRA
    1
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    Mexiko
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    2
    Anglicko
    ENG
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    ARG
    3
    Egypt
    EGY
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    SUI
    1
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    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
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    0
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    Belgicko
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Marc Guehi počas zápasu MS 2026 proti Mexiku.
    Marc Guehi počas zápasu MS 2026 proti Mexiku.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Marc Guehi počas zápasu MS 2026 proti Mexiku.
    Marc Guehi počas zápasu MS 2026 proti Mexiku.
    Veľký otáznik v obrane Anglicka pred štvrťfinále. Opora tímu má zdravotné problémy
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