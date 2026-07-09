ONLINE: Francúzsko - Maroko, štvrťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Francúzsko a Maroko dnes hrajú zápas štvrťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
09.07.2026 o 22:00
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Maroko
Prehľad
Rozhodca: Tello – Belatti, Chade.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z úvodného štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Marokom.
Francúzsko patrí zatiaľ medzi jedných z najväčších favoritov na titul. Ich výkony sú presvedčivé, inkasovali za päť zápasov iba dva góly a dokážajú zvládať aj náročné duely ako v osemfinále proti Paraguaju.
Maroko chce postúpiť do druhého semifinále na svetovom šampionáte v rade a ich výkony to odzrkadľujú. Už v skupine remizovali s Brazíliou a vo vyraďovačke vyradili po penaltovej dráme Holandske a v osemfinále sfúkli Kanadu rozdielom triedy 3:0.
Francúzsko patrí zatiaľ medzi jedných z najväčších favoritov na titul. Ich výkony sú presvedčivé, inkasovali za päť zápasov iba dva góly a dokážajú zvládať aj náročné duely ako v osemfinále proti Paraguaju.
Maroko chce postúpiť do druhého semifinále na svetovom šampionáte v rade a ich výkony to odzrkadľujú. Už v skupine remizovali s Brazíliou a vo vyraďovačke vyradili po penaltovej dráme Holandske a v osemfinále sfúkli Kanadu rozdielom triedy 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
09.07. 22:00
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
10.07. 21:00
Francúzsko
vs.
Maroko
Boston | Boston
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
11.07. 23:00
Španielsko
vs.
Belgicko
Los Angeles | Los Angeles
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
12.07. 03:00
Nórsko
vs.
Anglicko
Miami | Miami
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
Argentína
vs.
Švajčiarsko
Kansas City | Kansas City
Pavúk MS vo futbale 2026
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