    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    09.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Boston
    22:00
    Maroko
    Maroko
    PrehľadPreviewOnline prenosOlise

    ONLINE: Francúzsko - Maroko, štvrťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Francúzsko - Maroko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Francúzsko - Maroko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|9. júl 2026 o 19:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo štvrťfinále na MS vo futbale 2026: Francúzsko - Maroko.

    Francúzsko a Maroko dnes hrajú zápas štvrťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Francúzsko - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
    09.07.2026 o 22:00
    Francúzsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Maroko
    Prehľad
    Rozhodca: Tello – Belatti, Chade.
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z úvodného štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Marokom.

    Francúzsko patrí zatiaľ medzi jedných z najväčších favoritov na titul. Ich výkony sú presvedčivé, inkasovali za päť zápasov iba dva góly a dokážajú zvládať aj náročné duely ako v osemfinále proti Paraguaju.

    Maroko chce postúpiť do druhého semifinále na svetovom šampionáte v rade a ich výkony to odzrkadľujú. Už v skupine remizovali s Brazíliou a vo vyraďovačke vyradili po penaltovej dráme Holandske a v osemfinále sfúkli Kanadu rozdielom triedy 3:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.


    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - štvrťfinále

    09.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    10.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Los Angeles | Los Angeles
    11.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    12.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    Kansas City | Kansas City

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Alireza Faghani ukazuje červenú kartu hráčovi Anglicka Jarellovi Quansahovi (26) v osemfinálovom dueli Mexiko - Anglicko.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Alireza Faghani ukazuje červenú kartu hráčovi Anglicka Jarellovi Quansahovi (26) v osemfinálovom dueli Mexiko - Anglicko.
    Rozhodca Alireza Faghani ukazuje červenú kartu hráčovi Anglicka Jarellovi Quansahovi (26) v osemfinálovom dueli Mexiko - Anglicko.
    Anglicko nie je USA. FIFA potrestala obrancu po súboji s Mexikom, vynechá aj možné semifinále
    dnes 19:541
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Francúzsko - Maroko, štvrťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE