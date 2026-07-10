Po futbalovej eufórii prišiel šok. Na severe Francúzska zomrela oslavujúca fanúšička

Na severe Francúzska zomrelo 17-ročné dievča, ktoré počas osláv víťazstva nad Marokom vo štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale spadlo z vozidla.
Informovali o tom v piatok agentúra AFP a francúzske médiá. Francúzsko zdolalo Maroko 2:0 a postúpilo tak medzi štyri najlepšie tímy turnaja.
Regionálny portál La Voix du Nord uviedol, že v obci Aulnoye-Aymeries poznačila oslavy po víťazstve Francúzska tragédia.
V kolóne vozidiel vyliezlo mladé dievča na strechu nákladného auta, aby oslávilo víťazstvo „Les Bleus“. Vozidlo približne o pol jednej v noci vošlo na kruhový objazd. Dievča spadlo a následne ho vozidlo prešlo.
Na mieste zasahovalo množstvo hasičov a záchranárov, dievča sa však napriek ich úsiliu nepodarilo oživiť.
V blízkosti nehody sa nachádzalo šesť maloletých osôb a jedného z nich, ktorý bol v šoku, previezli záchranári do nemocnice.
Vodiča nákladného vozidla na mieste zadržali a umiestnili do väzby. Polícia začala vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti incidentu.
Koniec zápasu poznačilo aj dianie v Británii, kde v jednej londýnskej štvrti vypukli zrážky medzi políciou a futbalovými fanúšikmi.
Pri násilnostiach utrpel zranenia jeden policajt a štyria fanúšikovia boli zatknutí. Zábery, ktoré sa objavili na internete, ukazujú chaos a vyhrotenú atmosféru medzi davom a policajtmi.
Naopak, v Paríži, kde sa polícia obávala možných nepokojov a do ulíc nasadila približne 8000 príslušníkov bezpečnostných síl, sa po skončení zápasu začali prevažne pokojné spoločné oslavy.
Podľa predbežných údajov parížskej prefektúry policajti zadržali približne desať osôb, uvádza denník Le Parisien.