Hviezdy za miliardu zastavil ex Trenčan za drobné. Najväčšia senzácia MS

Tiekli mu slzy, bol dojatý. Všetci ho objímali. Spoluhráči naňho ukazovali, fanúšikovia v hľadisku skandovali jeho meno: "Vozinha," revali.
Keď rozhodca ukončil zápas, hráči Kapverd sa rozbehli k mužovi, ktorý sa postaral o jednu z najväčších senzácií v histórii majstrovstiev sveta.
Španielsko – úradujúci majster Európy, olympijský víťaz a jeden z najväčších favoritov turnaja – nedokázalo streliť gól Kapverdám a v Atlante iba remizovalo 0:0.
„Atlanta bola dejiskom športového zázraku, akoby amatér z miestnej telocvične porazil najlepšieho Rafaela Nadala. Španielsko dostalo Kapverdy na futbalovú mapu sveta," zvestoval slávny denník Marca.
Hlavným hrdinom bol 40-ročný brankár Josimar José Évora Dias, známy pod prezývkou Vozinha. V portugalčine to znamená „malý hlas“ alebo „hlások“."
Bývalý hráč AS Trenčín predviedol životný výkon.
„Po zápase som plakal, pretože keď som bol dieťa, vyrastal som u starých rodičov a oni pri tom nemohli byť. Pred niekoľkými rokmi zomreli. Nemohla tu byť ani moja mama, pretože mala problém so získaním víz a aj s peniazmi, ktoré bolo potrebné zaplatiť. Nestihli sme to vybaviť včas," opisoval Vozinha.
Sedem zákrokov proti svetovým hviezdam
Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo či ďalšie hviezdy španielskeho výberu naňho nenašli recept.
Vozinha zlikvidoval všetkých sedem španielskych striel smerujúcich na bránu.
„Tvrdo sme na tom pracovali. Vedeli sme, že nastúpime proti jednému z najlepších tímov na svete, no zároveň poznáme aj svoju kvalitu. Na tento veľký deň sme sa poctivo pripravovali a vedeli sme, že to bude veľmi náročné. O to viac sme teraz šťastní,“ povedal po zápase pre DAZN, pričom v rukách držal trofej pre najlepšieho hráča stretnutia.
Vozinha mal pred úvodným zápasom proti Španielsku na svojom profile na Instagrame len približne 20-tisíc sledovateľov. Jeho hrdinský výkon proti tímu Luisa de la Fuenteho však spôsobil doslova internetový ošiaľ. Už po niekoľkých hodinách prekročil hranicu 1,8 milióna sledovateľov, čím viac ako trojnásobne prekonal počet obyvateľov Kapverd.
Má štyridsať
Jeho príbeh pôsobí takmer neuveriteľne. Má 40 rokov, podľa portálu Transfermarkt má trhovú hodnotu iba 50-tisíc eur a momentálne pôsobí v portugalskom druholigovom klube GD Chaves.
Pre porovnanie, najlacnejší hráč španielskeho tímu Borja Iglesias má hodnotu 2,8 milióna eur.
„Nehovoríme, že si splnil životný sen, pretože možno o niečom takom ani nesníval. Isté však je, že debut na majstrovstvách sveta zvládol na výbornú,“ napísal denník Marca.
Slovenská stopa
Počas celých 90 minút zlikvidoval všetko, čo smerovalo na jeho bránu.
„Som nesmierne hrdý na to, že som získal ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu,“ povedal Vozinha.
„Je pre mňa cťou reprezentovať krajinu, ktorú milujem. Pochádzame z veľmi malej krajiny a aj naša cesta na majstrovstvá sveta bola mimoriadne náročná. Dnes sa nám splnil sen, keď sme mohli nastúpiť proti tímu, akým je Španielsko. Som veľmi hrdý na všetkých ľudí, ktorí boli súčasťou tejto cesty," dodal.
"Pracujeme celý život preto, aby sme zažili takéto chvíle. Dnes mám 40 rokov, ale profesionálnym futbalistom som sa stal až ako 25-ročný. Toto je odmena za celú moju cestu," dodal nečakaný hrdina.
Kapverdský brankár má výraznú slovenskú stopu.
V rokoch 2022 až 2024 odchytal za AS Trenčín 35 zápasov. V najlepšom období svojej kariéry dosahovala jeho trhová hodnota 600-tisíc eur.
V lete 2024 odišiel zo Slovenska ako voľný hráč do portugalského Chavesu.
Nebol jediným bývalým hráčom Trenčína v kádri Kapverd.
Na lavičke náhradníkov sedel obranca Kelvin Pires, ktorý v rokoch 2021 až 2023 odohral za AS Trenčín 55 zápasov. V januári minulého roka prestúpil do fínskeho klubu SJK Seinäjoki.
Španielsko - Kapverdy 0:0
Rozhodovali: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všteci Jor.), ŽK: Pedri - Lopes Cabral
Diváci: 67.640
Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz (71. Merino), Rodri (87. Williams), Pedri - Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal)
Kapverdy: Vozinha - Moreria, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) - Lenini - Mendes, L. Duarte (61. D. Duarte), Monteiro (79. Arcanjo), Cabral (61. Semedo) - Livramento (61. Da Costa)
Krajina, ktorú niektoré mapy ani nezobrazujú
Kapverdy patria medzi najväčšie príbehy tohtoročného šampionátu.
Súostrovie leží v Atlantickom oceáne približne 560 kilometrov od západného pobrežia Afriky. Tvoria ho desiatky ostrovov, z ktorých deväť je obývaných.
Ľudia ich objavili až v polovici 15. storočia. Hoci patria medzi 54 afrických štátov, neležia na africkej pevnine a niektoré menej dôkladné mapy ich dokonca vynechávajú.