Sinner v semifinále Wimbledonu proti Djokovičovi. Športový program na dnes (10. júl)

Športový program na piatok, 10. júla
Futbal
- 18:00 Nemecko - Španielsko, finále ME hráčok do 19 rokov
- 21:00 Španielsko - Belgicko, štvrťfinále na MS 2026
Tenis
- od 14:30 Arthur Fery - Alexander Zverev, semifinále Wimbledonu 2026
- Jannik Sinner - Novak Djokovič, semifinále Wimbledonu 2026
Cyklistika
- 13:25 7. etapa: Hagetmau – Bordeaux (175,1 km), Tour de France 2026
Atletika
- 15:00 Diamantová liga v Monaku
Basketbal
- 16:00 Švédsko - Azerbajdžan, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
18:00 Severné Macedónsko - Slovensko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
Zápasenie
- 10:30 MEJ /účasť SR/
Jazdectvo
- 09:00 CSIO 3* Šamorín
Plávanie
- 09:30 MEJ /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 15.00 dopoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
- 19.00 popoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: piatok, 10. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.