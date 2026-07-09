Sinner v semifinále Wimbledonu proti Djokovičovi. Športový program na dnes (10. júl)

Jannik Sinner a Novak Djokovič
Jannik Sinner a Novak Djokovič (Autor: SITA/AP)
Sportnet|10. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 10. júla. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 10. júla

Futbal

  • 18:00 Nemecko - Španielsko, finále ME hráčok do 19 rokov
  • 21:00 Španielsko - Belgicko, štvrťfinále na MS 2026

Tenis

  • od 14:30 Arthur Fery - Alexander Zverev, semifinále Wimbledonu 2026
  • Jannik Sinner - Novak Djokovič, semifinále Wimbledonu 2026

Cyklistika

Atletika

  • 15:00 Diamantová liga v Monaku

Basketbal

  • 16:00 Švédsko - Azerbajdžan, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
    18:00 Severné Macedónsko - Slovensko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)

Zápasenie

  • 10:30 MEJ /účasť SR/

Jazdectvo

  • 09:00 CSIO 3* Šamorín

Plávanie

  • 09:30 MEJ /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 15.00 dopoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/ 
  • 19.00 popoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: piatok, 10. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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