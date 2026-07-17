    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    18.07.2026, Vyraďovacia fáza, O 3. miesto
    Miami
    23:00
    Anglicko
    Anglicko
    PrehľadPreview

    Anglicko vyzve v súboji o bronz Francúzov. Nikto nechce hrať tento zápas, hovorí Tuchel

    Thomas Tuchel v semifinále MS vo futbale 2026.
    Thomas Tuchel v semifinále MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. júl 2026 o 10:51
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    Zápas bude aj bodkou za dlhým pôsobením Didiera Deschampsa na lavičke Francúzska.

    Francúzsko a Anglicko sa v sobotu v Miami rozlúčia s majstrovstvami sveta vo futbale, keď proti sebe nastúpia v zápase zdolaných, stretnutí o tretie miesto.

    Prehry v semifinále zanechali obe futbalové krajiny sklamané, pričom podľa mnohých si ich zavinili najmä samé.

    Francúzi mali šancu byť vo finále tretí raz v rade. Až do semifinále sa zdali byť najvýraznejším tímom turnaja, no v utorok nedokázali reagovať na takticky výborný výkon Španielska a prehrali 0:2.

    „Albion“ mohol byť vo finále premiérovo od roku 1966, kedy bral jediný titul. Tím má na každom veľkom turnaji tie najvyššie ambície, v sobotu môže aspoň zlepšiť svoje maximum za posledných 60 rokov, ktorým je štvrté miesto z MS 1990 a 2018.

    Každý hrá preto, aby vyhral MS

    Oba tímy sa teraz musia pokúsiť zmobilizovať zvyšky súťažného odhodlania aj fyzických síl na zápas, ktorý je vo futbalovom prostredí všeobecne neobľúbený.

    „Nikto z našich ani z francúzskych hráčov nechce hrať tento zápas. Chcú hrať vo finále. Urobili sme všetko pre to, aby sme sa tam dostali. Každý hrá preto, aby vyhral majstrovstvá sveta, ale situácia je takáto.

    Máme o deň menej na regeneráciu než Francúzsko, ale pristúpime k tomu profesionálne,“ povedal po prehre s Argentínou (1:2) tréner Anglicka Thomas Tuchel.

    Nie sme tam, kde sme chceli

    Zápas bude aj bodkou za dlhým pôsobením Didiera Deschampsa na lavičke Francúzska. Deschamps, ktorý podobne ako Tuchel čelil ostrej kritike za taktické rozhodnutia v semifinále, po turnaji vo funkcii skončí.

    Odchod 57-ročného trénera uzavrie úspešné štrnásťročné obdobie, počas ktorého doviedol Francúzsko k titulu majstra sveta v roku 2018, do finále v Katare v roku 2022 a medzi najlepšiu štvorku na aktuálnom turnaji.

    „Stále môžeme získať tretie miesto, takže urobíme všetko pre to, aby sme ho dosiahli. Nie sme tam, kde sme chceli a očakávali byť.

    Sklamanie zodpovedá našim ambíciám, ale musíme to prijať. Nemáme inú možnosť,“ povedal Deschamps po semifinálovej prehre „Les Bleus“.

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    Mbappé môže pokoriť rekord

    Hoci to bude iba slabšia útecha, stretnutie môže byť rozhodujúce v boji o Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja.

    Francúzsky kapitán Kylian Mbappé je s ôsmimi gólmi na čele poradia strelcov spoločne s kapitánom Argentíny Lionelom Messim. Proti anglickej obrane sa bude snažiť svoju bilanciu ešte vylepšiť.

    Do boja môžu v prípade výrazného výkonu na Hard Rock Stadium v Miami zasiahnuť aj Angličania Harry Kane a Jude Bellingham, ktorí majú na konte po šesť gólov.

    Tridsaťdvaročný Kane je zároveň historicky najlepším strelcom svojho národného tímu (85) a môže ísť o jeho posledný duel na mundiale.

    „Beriem to rok po roku a národný tím je mojou pýchou a radosťou. Reprezentovať krajinu milujem viac než čokoľvek iné. Nikdy si v týchto veciach nechcem stanovovať hranice,“ povedal ohľadom tejto témy samotný útočník.

    Zápas je zároveň príležitosťou pre Mbappého dostať sa na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Útočník Realu Madrid má momentálne na konte 20 gólov, o jeden menej než Messi.

    MS vo futbale 2026 - zápas o 3. miesto

    18.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | O 3. miesto
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami

    Očakáva sa, že Tuchel po vyčerpávajúcom turnaji výrazne obmení základnú jedenástku.

    Po energeticky náročnom osemfinále v riedkom vzduchu Mexika na Aztéckom štadióne proti domácim nasledovalo mimoriadne horúce štvrťfinále proti Nórsku v Miami a potom mentálne zdrvujúca prehra s Argentínou.

    Deschamps môže dať zas príležitosť skúsenému stredopoliarovi N'Golovi Kantemu, jednému z hrdinov triumfu Francúzska na MS 2018, ktorý v Spojených štátoch zatiaľ neodohral ani minútu.

    MS 2026 vo futbale - zápas o 3. miesto

    Francúzsko - Anglicko

    Rozhodujú: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.) Hard Rock Stadium (Miami)

    Predpokladané zostavy:

    Francúzsko: Maignan - Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Kone, Zaire-Emery - Cherki, Olise, Doue - Mbappé

    Anglicko: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Futbalisti Atlética Madrid.
    Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie
    dnes 11:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Atlética Madrid.
    Futbalisti Atlética Madrid.
    Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie
    dnes 11:30
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    Domov»MS vo futbale 2026»Anglicko vyzve v súboji o bronz Francúzov. Nikto nechce hrať tento zápas, hovorí Tuchel