    ONLINE: Dánsko - Lotyšsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

    Dánsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Dánsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|15. feb 2026 o 16:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Dánsko - Lotyšsko.

    Dánsko a Lotyšsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Dánsko - Lotyšsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina C)

    Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
    15.02.2026 o 19:10
    3. kolo
    Dánsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:10. Dnes si rozoberieme na drobné hokejový zápas na OH medzi Dánskom a Lotyšskom.

    Dánsko

    Dánski hokejisti odohrali svoj úvodný zápas na OH proti Nemecku. Po dobrom výkone však napokon odišli bez bodu. Prehrali 1:3. Dáni odohrali svoj druhý zápas proti výberu USA. Po výbornom výkone napokon prehrali 3:6.

    Nominácia Dánska na OH.

    Brankári: Frederik Andersen (Carolina Hurricanes/NHL), Frederik Dichow (HV71/Švéd.), Mads Sögaard (Ottawa Senators/NHL, Belleville Senators/AHL)

    Obrancovia: Anders Koch (Graz 99/ICEHL), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt KAC/ICEHL), Markus Lauridsen (Pustertal HC/ICEHL), Matias Lassen (Iserlohn Roosters/Nem.), Nicholas B. Jensen (Fischtown Bremerhaven/Nem.), Oliver Lauridsen (TPS Turku/Fín.), Phillip Bruggisser (Fischtown Bremerhaven/Nem.)

    Útočníci: Alexander True (JYP Jyväskylä/Fín.), Christian Wejse (Fischtown Bremerhaven/Nem.), Frederik Storm (Kölner Haie/Nem.), Joachim Blichfeld (Tappara Tampere/Fín.), Jonas Röndbjerg (Vegas Golden Knights/NHL, Henderson Silver Knights/AHL), Lars Eller (Ottawa Senators/NHL), Mathias Bau (Herning Blue Fox), Mikkel Aagaard (Skelleftea/Švéd.), Morten Poulsen (Herning Blue Fox), Nick Olesen (Motor České Budějovice/ČR), Nicklas Jensen (Rapperswil-Jona Lakers/Švaj.), Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes/NHL), Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay Lightning/NHL), Oscar Fisker Mölgaard (Seattle Kraken/NHL, Coachella Valley Firebirds/AHL), Patrick Russell (Kölner Haie)

    Lotyšsko

    Hokejisti Lotyšska otvorili turnaj zápas proti favorizovanému výberu USA. Proti veľkému favoritovi to mali mimoriadne náročné. Napokon prehrali 1:5. V druhom zápase sa postarali hráči Lotyšska o prekvapenie, keď dokázali zdolať Nemecko tesne 4:3.

    Nominácia Lotyšska na OH

    Brankári: Elvis Merzlikins (Columbus /NHL), Arturs Šilovs (Pittsburgh / NHL), Kristers Gudlevskis (Bremerhaven / Nem.),

    Obrancovia: Oskars Cibulskis (Herning / Dán.), Alberts Šmits (Jukurit / Fin.), Uvis Balinskis (Florida / NHL), Ralfs Freibergs (Vítkovice), Kristaps Zile (Liberec), Kristians Rubins (Plzeň), Roberts Mamčičs, Janis Jaks

    Útočníci: Haralds Egle (všetci Karlove Vary), Renars Krastenbergs (Olomouc), Dans Ločmelis (Providence/AHL), Kaspars Daugavinš (Kassel/Nem.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha), Rodrigo Abols (Philadelphia/NHL), Rudolfs Balcers (Curych/Švajčiar.), Zemgus Girgensons (Tampa/NHL), Eduards Tralmaks (Grand/Rapids/Ado Bluhl. Vancouver / NHL), Roberts Bukarts (Vorarlberg / Rak.), Oskars Batna (Lahti / Fin).

    Tabuľka: Skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    0
    11:4
    6
    2
    NemeckoNemeckoGER
    2
    1
    0
    0
    1
    6:5
    3
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    5:8
    3
    4
    DánskoDánskoDEN
    2
    0
    0
    0
    2
    4:9
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 15.2.2026

    15.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 16:40
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    0 - 0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 19:10
    | Skupina C
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    15.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

