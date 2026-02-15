ONLINE: Dánsko - Lotyšsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

Dánsko a Lotyšsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Dánsko - Lotyšsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina C)
Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
15.02.2026 o 19:10
3. kolo
Dánsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:10. Dnes si rozoberieme na drobné hokejový zápas na OH medzi Dánskom a Lotyšskom.
Dánsko
Dánski hokejisti odohrali svoj úvodný zápas na OH proti Nemecku. Po dobrom výkone však napokon odišli bez bodu. Prehrali 1:3. Dáni odohrali svoj druhý zápas proti výberu USA. Po výbornom výkone napokon prehrali 3:6.
Nominácia Dánska na OH.
Brankári: Frederik Andersen (Carolina Hurricanes/NHL), Frederik Dichow (HV71/Švéd.), Mads Sögaard (Ottawa Senators/NHL, Belleville Senators/AHL)
Obrancovia: Anders Koch (Graz 99/ICEHL), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt KAC/ICEHL), Markus Lauridsen (Pustertal HC/ICEHL), Matias Lassen (Iserlohn Roosters/Nem.), Nicholas B. Jensen (Fischtown Bremerhaven/Nem.), Oliver Lauridsen (TPS Turku/Fín.), Phillip Bruggisser (Fischtown Bremerhaven/Nem.)
Útočníci: Alexander True (JYP Jyväskylä/Fín.), Christian Wejse (Fischtown Bremerhaven/Nem.), Frederik Storm (Kölner Haie/Nem.), Joachim Blichfeld (Tappara Tampere/Fín.), Jonas Röndbjerg (Vegas Golden Knights/NHL, Henderson Silver Knights/AHL), Lars Eller (Ottawa Senators/NHL), Mathias Bau (Herning Blue Fox), Mikkel Aagaard (Skelleftea/Švéd.), Morten Poulsen (Herning Blue Fox), Nick Olesen (Motor České Budějovice/ČR), Nicklas Jensen (Rapperswil-Jona Lakers/Švaj.), Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes/NHL), Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay Lightning/NHL), Oscar Fisker Mölgaard (Seattle Kraken/NHL, Coachella Valley Firebirds/AHL), Patrick Russell (Kölner Haie)
Lotyšsko
Hokejisti Lotyšska otvorili turnaj zápas proti favorizovanému výberu USA. Proti veľkému favoritovi to mali mimoriadne náročné. Napokon prehrali 1:5. V druhom zápase sa postarali hráči Lotyšska o prekvapenie, keď dokázali zdolať Nemecko tesne 4:3.
Nominácia Lotyšska na OH
Brankári: Elvis Merzlikins (Columbus /NHL), Arturs Šilovs (Pittsburgh / NHL), Kristers Gudlevskis (Bremerhaven / Nem.),
Obrancovia: Oskars Cibulskis (Herning / Dán.), Alberts Šmits (Jukurit / Fin.), Uvis Balinskis (Florida / NHL), Ralfs Freibergs (Vítkovice), Kristaps Zile (Liberec), Kristians Rubins (Plzeň), Roberts Mamčičs, Janis Jaks
Útočníci: Haralds Egle (všetci Karlove Vary), Renars Krastenbergs (Olomouc), Dans Ločmelis (Providence/AHL), Kaspars Daugavinš (Kassel/Nem.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha), Rodrigo Abols (Philadelphia/NHL), Rudolfs Balcers (Curych/Švajčiar.), Zemgus Girgensons (Tampa/NHL), Eduards Tralmaks (Grand/Rapids/Ado Bluhl. Vancouver / NHL), Roberts Bukarts (Vorarlberg / Rak.), Oskars Batna (Lahti / Fin).
Tabuľka: Skupina C
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
