    16.07.2026 13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý

    ONLINE: 12. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    12. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.
    12. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|16. júl 2026 o 10:40
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklisti dnes absolvujú 12. etapu Tour de France 2026 z Magny-Cours do Chalon-sur-Saône na rovinatej trati dlhej 179,1 kilometra.

    Posledným víťazom záverečného šprintu v Chalon-sur-Saône bol v roku 2019 Dylan Groenewegen, ktorý vtedy zdolal aj Petra Sagana.

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 12. etapa dnes (cyklistika, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)

    Tour de France  2026
    16.07.2026 o 13:40
    12. etapa: Circuit de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí týmů:

    1. Lidl – Trek 118:13:29
    2. UAE Emirates – XRG +24:18
    3. Visma | Lease a Bike +38:51
    4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:28
    5. Decathlon CMA CGM +1:08:03
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 317
    2. Biniam Girmay (ERI) NSN 272
    3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 255
    4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 223
    5. Max Kanter (GER) XDS Astana 203
    ...
    25. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
    24. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
    38. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 25
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek 39:29:30
    2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +13
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +46
    4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
    5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +9:16
    ...
    9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +48:57
    36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:46:04
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 42
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 27
    3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
    4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
    5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 18
    ...
    26. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
    Pořadí Tour de France po 11. etapě (žlutý trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 36:15:02
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +3:36
    3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
    4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
    5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:35
    6. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
    7. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +5:08
    8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
    9. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +6:34
    10. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +11:49
    ...
    32. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +53:19
    126. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:28:38
    158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:50:26
    Po rekordně rychlé 11. etapě čeká peloton další den, který by měl znovu patřit rychlým mužům. Trasa z okruhu Circuit de Nevers Magny-Cours do Chalon-sur-Saône měří 179,1 kilometru a na první pohled vypadá jako klasická sprinterská etapa. Přesto se několik týmů pokusí favoritům závěrečného spurtu jejich plány zkomplikovat.

    Úvodní část vede po převážně rovinatých silnicích Burgundska a nabízí ideální prostor pro vznik úniku dne. Peloton však pravděpodobně nenechá uprchlíkům příliš velký náskok. Na programu je také jediná sprinterská prémie, kde bude pokračovat souboj o zelený trikot, v němž si po středeční etapě drží nejlepší pozici Mads Pedersen.

    Klíčovým bodem dne může být Côte de Montagny-lès-Buxy (4. kategorie), která přichází přibližně 20 kilometrů před cílem. Sama o sobě není nijak náročná, ale po téměř 160 kilometrech závodění může představovat problém pro čistokrevné sprintery. Pokud zde některý z favoritů odpadne nebo se peloton rozdělí, mohou dostat příležitost rychlí klasikáři či odolnější sprinteři. Přesto je pravděpodobnější scénář opět hromadný dojezd.

    V závěrečných kilometrech bude rozhodovat poziční boj. Silnice v Chalon-sur-Saône jsou dostatečně široké, ale vysoká rychlost a nervozita mohou přinést pády i nečekané zvraty. Po historicky nejrychlejší etapě Tour budou chtít sprinterské týmy navázat na svou dominanci a nenechat prostor žádnému překvapení.

    Favorité na celkové pořadí by měli prožít relativně klidný den. Tadej Pogačar bude především chránit žlutý trikot a vyhýbat se problémům před náročnějšími etapami, které přijdou už o víkendu. Pro sprintery jde naopak o jednu z posledních opravdu velkých příležitostí zazářit, protože druhá polovina Tour nabídne výrazně více kopců a horských dojezdů.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:40.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý
    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    12. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    12. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 12. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:40
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    12. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    12. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 12. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:40
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