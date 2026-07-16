ONLINE: 12. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 12. etapu Tour de France 2026 z Magny-Cours do Chalon-sur-Saône na rovinatej trati dlhej 179,1 kilometra.
Posledným víťazom záverečného šprintu v Chalon-sur-Saône bol v roku 2019 Dylan Groenewegen, ktorý vtedy zdolal aj Petra Sagana.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 12. etapa dnes (cyklistika, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)
Tour de France 2026
16.07.2026 o 13:40
12. etapa: Circuit de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône
Plánovaný
Prenos
Pořadí týmů:
1. Lidl – Trek 118:13:29
2. UAE Emirates – XRG +24:18
3. Visma | Lease a Bike +38:51
4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:28
5. Decathlon CMA CGM +1:08:03
1. Lidl – Trek 118:13:29
2. UAE Emirates – XRG +24:18
3. Visma | Lease a Bike +38:51
4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:28
5. Decathlon CMA CGM +1:08:03
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 317
2. Biniam Girmay (ERI) NSN 272
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 255
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 223
5. Max Kanter (GER) XDS Astana 203
...
25. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
24. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
38. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 25
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 317
2. Biniam Girmay (ERI) NSN 272
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 255
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 223
5. Max Kanter (GER) XDS Astana 203
...
25. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
24. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
38. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 25
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek 39:29:30
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +13
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +46
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +9:16
...
9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +48:57
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:46:04
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek 39:29:30
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +13
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +46
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +9:16
...
9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +48:57
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:46:04
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 42
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 27
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 18
...
26. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 42
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 27
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 18
...
26. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
Pořadí Tour de France po 11. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 36:15:02
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +3:36
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:35
6. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
7. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +5:08
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
9. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +6:34
10. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +11:49
...
32. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +53:19
126. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:28:38
158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:50:26
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 36:15:02
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +3:36
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:35
6. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
7. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +5:08
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
9. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +6:34
10. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +11:49
...
32. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +53:19
126. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:28:38
158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:50:26
Po rekordně rychlé 11. etapě čeká peloton další den, který by měl znovu patřit rychlým mužům. Trasa z okruhu Circuit de Nevers Magny-Cours do Chalon-sur-Saône měří 179,1 kilometru a na první pohled vypadá jako klasická sprinterská etapa. Přesto se několik týmů pokusí favoritům závěrečného spurtu jejich plány zkomplikovat.
Úvodní část vede po převážně rovinatých silnicích Burgundska a nabízí ideální prostor pro vznik úniku dne. Peloton však pravděpodobně nenechá uprchlíkům příliš velký náskok. Na programu je také jediná sprinterská prémie, kde bude pokračovat souboj o zelený trikot, v němž si po středeční etapě drží nejlepší pozici Mads Pedersen.
Klíčovým bodem dne může být Côte de Montagny-lès-Buxy (4. kategorie), která přichází přibližně 20 kilometrů před cílem. Sama o sobě není nijak náročná, ale po téměř 160 kilometrech závodění může představovat problém pro čistokrevné sprintery. Pokud zde některý z favoritů odpadne nebo se peloton rozdělí, mohou dostat příležitost rychlí klasikáři či odolnější sprinteři. Přesto je pravděpodobnější scénář opět hromadný dojezd.
V závěrečných kilometrech bude rozhodovat poziční boj. Silnice v Chalon-sur-Saône jsou dostatečně široké, ale vysoká rychlost a nervozita mohou přinést pády i nečekané zvraty. Po historicky nejrychlejší etapě Tour budou chtít sprinterské týmy navázat na svou dominanci a nenechat prostor žádnému překvapení.
Favorité na celkové pořadí by měli prožít relativně klidný den. Tadej Pogačar bude především chránit žlutý trikot a vyhýbat se problémům před náročnějšími etapami, které přijdou už o víkendu. Pro sprintery jde naopak o jednu z posledních opravdu velkých příležitostí zazářit, protože druhá polovina Tour nabídne výrazně více kopců a horských dojezdů.
Úvodní část vede po převážně rovinatých silnicích Burgundska a nabízí ideální prostor pro vznik úniku dne. Peloton však pravděpodobně nenechá uprchlíkům příliš velký náskok. Na programu je také jediná sprinterská prémie, kde bude pokračovat souboj o zelený trikot, v němž si po středeční etapě drží nejlepší pozici Mads Pedersen.
Klíčovým bodem dne může být Côte de Montagny-lès-Buxy (4. kategorie), která přichází přibližně 20 kilometrů před cílem. Sama o sobě není nijak náročná, ale po téměř 160 kilometrech závodění může představovat problém pro čistokrevné sprintery. Pokud zde některý z favoritů odpadne nebo se peloton rozdělí, mohou dostat příležitost rychlí klasikáři či odolnější sprinteři. Přesto je pravděpodobnější scénář opět hromadný dojezd.
V závěrečných kilometrech bude rozhodovat poziční boj. Silnice v Chalon-sur-Saône jsou dostatečně široké, ale vysoká rychlost a nervozita mohou přinést pády i nečekané zvraty. Po historicky nejrychlejší etapě Tour budou chtít sprinterské týmy navázat na svou dominanci a nenechat prostor žádnému překvapení.
Favorité na celkové pořadí by měli prožít relativně klidný den. Tadej Pogačar bude především chránit žlutý trikot a vyhýbat se problémům před náročnějšími etapami, které přijdou už o víkendu. Pro sprintery jde naopak o jednu z posledních opravdu velkých příležitostí zazářit, protože druhá polovina Tour nabídne výrazně více kopců a horských dojezdů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:40.