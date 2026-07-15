Stál by rekordné milióny eur, Slovan ho posiela preč: Nemal zápal, oznámil Kmotrík

Nový tréner, nový kapitán, ten istý generálny riaditeľ. Slovan Bratislava pred štartom sezóny predstavil svoju víziu, potvrdil takmer nezmenený káder, oznámil príchod ďalšej posily a otvorene vysvetlil aj odchod Nika Jankoviča.
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. i tréner Yaya Touré sa zhodujú, že mužstvo má potenciál urobiť ďalší krok v Európe.
„Začíname éru s novým kapitánom a novým trénerom a s ambicióznymi výzvami. Chceme nadviazať na predchádzajúce úspechy a priniesť skupinovú fázu európskej súťaže. Začíname kvalifikáciu Ligy majstrov, ktorá je naším snom.
Vieme, aké je to náročné. Verím, že urobíme krôčik vyššie oproti vlaňajšku, čo je Európska liga,“ vyhlásil generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.
VIDEO: Ivan Kmotrík ml. počas predsezónnej tlačovej konferencie
Belasí pritom zachovali kostru mužstva. „Prišiel brankár Popovič, prišiel Kozlovský na pozíciu krajného obrancu. Zapojili sme aj odchovancov.
Káder je prakticky bez zmeny, podarilo sa nám udržať všetkých kľúčových hráčov,“ zdôraznil.
Jediným hráčom, ktorý momentálne nie je pripravený, je Nino Marcelli. Ten ešte doliečuje zranenie.
Kmotrík zároveň zdôraznil, že sa klubu podarilo znížiť vek základnej zostavy.
Touré: Proces ide rýchlejšie, ako som čakal
Nový tréner Yaya Touré je zatiaľ s prácou mužstva spokojný.
„Som veľmi spokojný, ako chalani pristupujú k povinnostiam. Myslím si, že sme na správnej ceste,“ povedal.
Priznal, že Bratislavu zatiaľ prakticky nespoznal.
„Ešte som nemal čas spoznať Bratislavu, pretože stále pracujem. Chcem hráčom odovzdať čo najlepšie svoju predstavu.“
Touré zároveň upozornil, že zmena po piatich rokoch pod vedením Vladimíra Weissa si vyžaduje čas.
„Pracujeme s hráčmi opatrne. Je to pre nich veľká zmena, pretože päť rokov ich viedol iný tréner. Proces prebieha rýchlejšie, ako som čakal. V tíme vidím obrovský potenciál.“
Šporar: Prehrať za Slovan sa nesmie
Na tlačovej konferencie pochválil aj mladých futbalistov.
„Som nadšený z toho, ako sa mladí chlapci ukazujú. Musia si zvyknúť na tréningové procesy. Mám tu dvoch 16-ročných chlapcov.“
Na záver sa Touré usmial a po slovensky poďakoval.
Novým kapitánom mužstva sa stal slovinský útočník Andraž Šporar.
„Som hrdý, že som novým kapitánom takého veľkého klubu. Nie je to malá vec. Prehrať za Slovan sa nesmie. Chcem mať víťaznú mentalitu,“ povedal.
VIDEO: Andraž Šporar počas predsezónnej tlačovej konferencie
Veľmi si pochvaľuje aj spoluprácu s novým trénerom.
„Hráči by boli blbí, keby nevyužili skúsenosti, ktoré zažil Yaya Touré ako hráč.“
Slovan je blízko ďalšej posily
Bratislavský klub je veľmi blízko k získaniu panamského reprezentanta Cristiana Martíneza (29. r) z Hapoelu Ironi Kiryat Shmona.
„Christian Martínez hral za Panamu počas majstrovstiev sveta. Zhodli sme sa na ňom s novým trénerom. Sme veľmi blízko k dohode.
Rokovania prebiehali už desať dní. Sme už viac-menej dohodnutí s klubom aj s hráčom. Mal by večer nastúpiť do lietadla,“ prezradil Kmotrík.
Šéf klubu zároveň pripomenul, že Slovan sa o skúseného stredopoliara usiloval už počas predchádzajúcich dvoch prestupových období.
„Transfer mohol byť lacnejší, ak by sme ho priviedli skôr,“ priznal.
Martínez odohral za reprezentáciu Panamy 69 zápasov a strelil dva góly. Za posledných 13 rokov menil pôsobisko až 15 - krát.
Odchod Jankoviča
Zo Slovana už odišiel chorvátsky stredopoliar Niko Jankovič, ktorého hosťovanie sa skončilo predčasne.
Keď v zime prichádzal do Bratislavy ako náhrada za Marka Toliča, vedenie klubu si od neho veľa sľubovalo.
„Následne sme našli naozaj veľmi dobré riešenie, ktorému do budúcna verím. U neho je variabilita naozaj veľká a myslím si, že trénerom dáva veľa nových možností,“ vravel vtedy Kmotrík na margo jeho príchodu.
VIDEO: Cristian Martínez
Postupne však názor na Chorváta zmenil.
Jankovič totiž očakávania nenaplnil. Tréner Vladimír Weiss mu príliš neveril a väčšinou nastupoval iba ako striedajúci hráč.
„Po konzultácii s trénerom sme sa dohodli, že bude najlepšie, aby sme sa rozišli. Nemal zápal. Rozhodli sme sa to ukončiť,“ vysvetlil Kmotrík.
Slovan podľa jeho slov evidoval záujem Rijeky.
Z rekordného prestupu nebolo nič
„Vyhodnotili sme si, že Niko nemá v sebe bojovnosť, aby bol konkurenciou pre Artura Gajdoša, ktorý je na tomto poste jednotkou.
Jankovič nechcel byť dvojkou. Musíte bojovať. Netreba hľadať jednoduchšiu cestu. My sme mu umožnili návrat.“
Generálny riaditeľ následne otvorene pomenoval dôvody.
„Niko je výborný futbalista, ale to v dnešnej dobe nestačí. Chceme mať bojovníkov, on taký nebol. Chceme mať zdravú konkurenciu a ťahať za jeden povraz.
Rušivý element môže narušiť celú kabínu. Začali s ním vznikať problémy. Hľadal cestu cez agenta, ako odísť. On je slušný chlapec, možno si predstavoval, že to tu bude mať jednoduchšie ako v Rijeke.“
Podobne situáciu videl aj Touré. „Viem, že Niko bol sklamaný z minulej sezóny. Bolo z neho cítiť, že chcel hrať inde. Bolo to jediné správne východisko.“
Podľa portálu Transfermarkt má Jankovič trhovú hodnotu 3,5 milióna eur.
Káder ŠK Slovan Bratislava
Brankári: Aleksandar Popovič, Dávid Balog, Matúš Macík, Dominik Takíč
Obrancovia: Samuel Kozlovský, Kevin Wimmer, Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Jurij Medveděv, Sharani Zuberu, Robert Tománek, Cesar Blackman, Sandro Cruz
Stredopoliari: Peter Pokorný, Rahim Ibrahim, Artur Gajdoš, Tigran Barseghjan, Alasana Yirajang, Nino Marcelli, Alen Mustafič, Matúš Tomáško, Leo Hofstädter, Danylo Ignatenko, Daiki Macuoka, Kelvin Ofori
Útočníci: Mykola Kucharevič, Alexej Maroš, Adam Griger, Andraž Šporar
Realizačný tím: Yaya Toure - hlavný tréner, Darren O'Dea, Timotej Vajdík, Serge Costa - asistenti trénera, Ján Mucha, Martin Krnáč - tréneri brankárov, Matej Balun, Christián Stankovič - kondiční tréneri, Ján Švehlík - vedúci družstva, Peter Mriglot - tímový manažér, Roman Križan, Richard Reis - lekári, Ľudovít Nemec, Adrián Filan, Pál Horváth, Ladislav Soós - fyzioterapeuti, Jiří Jurza - masér, Ján Beniak, Peter Paulický - kustódi
Chorvátsky denník Novi List po jeho príchode informoval, že opcia na trvalý prestup bola fixne stanovená na štyri milióny eur. Ak by ju Slovan uplatnil, išlo by o najdrahší prestup v histórii slovenského futbalu. Napokon sa však hosťovanie skončilo už po polroku.
Káder je uzavretý, otvorený zostáva iba stopér
Podľa Kmotríka je Slovan so súčasným kádrom spokojný.
„Z oboch strán, teda zo strany trénera aj vedenia, je spokojnosť so súčasným kádrom. Momentálne je uzavretý. Skôr ešte nejakí hráči odídu.
Ak by to bolo nevyhnutné, máme ešte dve voľné miesta. Všetky pozície však máme viac-menej zdvojené. Zo strany trénera neevidujem žiadnu požiadavku na konkrétny post. Neevidujeme potrebu sa posilniť.“
Pripustil však jednu výnimku.
„Možno na pozícii stopéra bude treba reagovať. Táto pozícia je otvorená.“
Slovan sa usiloval aj o prestup obrancu Huga Paveka z Trenčína.
S Trenčínom sa však nezhodli
„O Huga Paveka sme mali veľký záujem, ale nie sme blízko k dohode s Trenčínom. O prestupovej cene majú obe strany rozdielny pohľad. Suma, ktorú ponúkame, je diametrálne odlišná od toho, čo chce Trenčín.“
Kmotrík naznačil, že cenu výrazne zvýšil aj reprezentačný debut hráča.
„Nastúpil za reprezentáciu a už sa čaká, že sa jeho cena zdvojnásobí. Mrzí ma to, lebo predtým sme spravili s Trenčínom dva dobré prestupy.“
Vedenie klubu zároveň prezradilo, že tréner je veľmi spokojný s Aldinom Mustafičom.
„S Mustafičom je veľká spokojnosť zo strany trénera. Pri Oforim a Zuberu pracujeme na ich odchode,“ priznal Kmotrík.
Rozpočet zostáva na úrovni 25 miliónov
Rozpočet Slovana bude aj v novej sezóne približne na úrovni 25 miliónov eur.
Už budúci utorok čaká belasých ostrý štart sezóny. V druhom predkole Ligy majstrov nastúpia na ihrisku gruzínskeho majstra Iberia 1999 Tbilisi.
Zmeny v kádri:
Príchody: Samuel Kozlovský (DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž/Poľ.)
Odchody: Róbert Mak, Vladimír Weiss ml. (obaja ukončenie aktívnej kariéry), Guram Kašia, Filip Lichý, Martin Trnovský (všetci koniec platnosti kontraktu), Sidoine Fogning, Niko Jankovič (obaja koniec hosťovania)