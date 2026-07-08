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    09.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
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    Kontroverzná žltá karta zostáva v platnosti. Francúzska opora riskuje vynechanie semifinále

    Michael Olise.
    Michael Olise. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 18:35
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    FIFA rozhodla inak ako v prípade Američana Baloguna.

    Žltá karta, ktorú francúzsky futbalista Michael Olise dostal v osemfinálovom zápase MS 2026 proti Paraguaju, zostáva v platnosti.

    „Les Bleus“ totiž neuspeli so svojím odvolaním, oznámil tréner národného tímu Didier Deschamps.

    Deschamps na tlačovej konferencii pred štvrtkovým štvrťfinálovým duelom proti Maroku uviedol, že príslušné rozhodnutie dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v stredu ráno.

    Ak Olise dostane žltú kartu aj v zápase proti severoafrickému súperovi, nebude môcť nastúpiť v prípadnom semifinále.

    Francúzsko považovalo žltú kartu, ktorú Olise inkasoval v nadstavenom čase emotívneho osemfinálového zápasu s Paraguajom (1:0), za neoprávnenú.

    VIDEO: Zostrih zo zápasu Paraguaj - Francúzsko na MS vo futbale 2026

    Uzbecký rozhodca Ilgiz Tantašev čelil po stretnutí vo Philadelphii ostrej kritike viacerých futbalových expertov za svoj výkon.

    Francúzska futbalová federácia (FFF) verila v úspech odvolania aj vzhľadom na nedávny kontroverzný prípad amerického útočníka Folarina Baloguna.

    Tomu FIFA zrušila dištanc po červenej karte zo šestnásťfinálového duelu proti Bosne a Hercegovine, takže mohol nastúpiť pri prehre USA s Belgickom 1:4 v osemfinále MS.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Michael Olise.
    Michael Olise.
    Kontroverzná žltá karta zostáva v platnosti. Francúzska opora riskuje vynechanie semifinále
    dnes 18:351
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Michael Olise.
    Michael Olise.
    Kontroverzná žltá karta zostáva v platnosti. Francúzska opora riskuje vynechanie semifinále
    dnes 18:351
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