Kontroverzná žltá karta zostáva v platnosti. Francúzska opora riskuje vynechanie semifinále

Žltá karta, ktorú francúzsky futbalista Michael Olise dostal v osemfinálovom zápase MS 2026 proti Paraguaju, zostáva v platnosti.
„Les Bleus“ totiž neuspeli so svojím odvolaním, oznámil tréner národného tímu Didier Deschamps.
Deschamps na tlačovej konferencii pred štvrtkovým štvrťfinálovým duelom proti Maroku uviedol, že príslušné rozhodnutie dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v stredu ráno.
Ak Olise dostane žltú kartu aj v zápase proti severoafrickému súperovi, nebude môcť nastúpiť v prípadnom semifinále.
Francúzsko považovalo žltú kartu, ktorú Olise inkasoval v nadstavenom čase emotívneho osemfinálového zápasu s Paraguajom (1:0), za neoprávnenú.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Paraguaj - Francúzsko na MS vo futbale 2026
Uzbecký rozhodca Ilgiz Tantašev čelil po stretnutí vo Philadelphii ostrej kritike viacerých futbalových expertov za svoj výkon.
Francúzska futbalová federácia (FFF) verila v úspech odvolania aj vzhľadom na nedávny kontroverzný prípad amerického útočníka Folarina Baloguna.
Tomu FIFA zrušila dištanc po červenej karte zo šestnásťfinálového duelu proti Bosne a Hercegovine, takže mohol nastúpiť pri prehre USA s Belgickom 1:4 v osemfinále MS.