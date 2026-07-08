Francúzsko bojuje o tretie semifinále v rade. Útočník: Maroko je lepšie ako v roku 2022

Futbalisti Francúzska zabojujú vo štvrtok o miestenku v treťom semifinále majstrovstiev sveta za sebou.
Proti budú stáť hráči Maroka a pred reprízou semifinále spred štyroch rokov si Francúzi uvedomujú kvality svojho súpera. Zápas je na programe od 22.00 SELČ na štadióne Gillette vo Foxborough.
Zverenci Didiera Deschampsa mali v emocionálne vypätom osemfinále proti Paraguaju vôbec prvýkrát na týchto MS výraznejšie problémy.
Juhoamerický súper sa snažil vyviesť súpera z rovnováhy, no Francúzi napokon zvíťazili 1:0 vďaka premenenému pokutovému kopu Kyliana Mbappeho.
S výnimkou prvého polčasu úvodného zápasu proti Senegalu predvádzajú zatiaľ „Les Bleus“ presvedčivé výkony a to najmä vďaka štvorici Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise a Bradley Barcola.
Dopĺňa ich Desire Doue, ktorý vybojoval rozhodujúci pokutový kop v dueli s Paraguajom. V strede poľa môže opäť dostať šancu Manu Koné, ak sa Aurelien Tchouameni nestihne zotaviť zo zranenia slabín.
Obranca William Saliba zas odohral osemfinále aj napriek zraneniu chrbta. V tamojších novinách sa pred duelom okrem iného rozoberá aj zloženie rozhodcovského tímu.
Všetci členovia, vrátane asistentov a náhradného rozhodcu pochádzajú totiž z Argentíny, jedného z najväčších rivalov Francúzov.
Vo vzájomnom zápase sa však krajiny môžu stretnúť až vo finále.Hráči sa sústredia na súpera.
Sú v najlepšej desiatke svetového rebríčka
„Súčasný tím je lepší ako ten z roku 2022,“ zdôraznil Jean-Philippe Mateta podľa L'Equipe. „Sú v najlepšej desiatke svetového rebríčka a to, čo momentálne predvádzajú, je naozaj skvelé,“ doplnil ho Dayo Upamecano.
„Rozhodca nás nezaujíma, nikdy sme nad tým takto nerozmýšľali. Pozeráme sa len na Maroko. Je to tím, ktorý má rad súboje jeden na jedného a vie dávať góly.
Budeme musieť byť ostražití v obrane aj v útoku. Je to reprezentácia, ktorú rešpektujeme,“ uviedol obranca Bayernu Mníchov.
Bez debaty ide o kvalitné mužstvo
Súhlasil s nimi aj Guy Stéphan, asistent trénera Francúzska. „Maroko má mužstvo s veľmi dobrou organizáciou hry.
Jeho hráči sú silní v prechodovej fáze a disponujú kvalitou v krídelných priestoroch. Sú veľmi nebezpeční smerom dopredu, čo potvrdzuje aj fakt, že v piatich zápasoch MS nastrieľali desať gólov.
Na predošlých MS sa prebojovali do semifinále, bez debaty ide o kvalitné mužstvo,“ vyjadril sa Stéphan.
Francúzsko vyhralo 11 z 12 súťažných zápasov
Pod vedením trénera Deschampsa, ktorý po turnaji ukončí pôsobenie na lavičke Francúzov, vyhrala reprezentácia 11 z uplynulých 12 súťažných zápasov.
Vo štvrtok Deschamps povedie svoj 25. zápas na MS a Francúzsko sa vráti do dejiska svojho záverečného duelu skupinovej fázy proti Nórom (4:1).
Maročanov čaká náročná skúška a otáznik visí nad zdravotným stavom Ismaila Saibariho, strelcom troch gólov v skupinovej fáze.
Od začiatku júla už oficiálne hráč Bayernu Mníchov totiž odohral proti Kanade (3:0) len úvodných 22 minút a potom musel v osemfinále striedať pre zranenie zadného stehenného svalu.
V prípade jeho absencie budú musieť potiahnuť tím Brahim Diaz a Achraf Hakimi. V pozitívnom svetle sa ukázal proti usporiadateľskej krajine aj dvojgólový Azzedine Ounahi.
Nič jednoduché však nečaká ani dvojnásobných majstrov sveta. Maroko ťahá šnúru 34 duelov bez prehry naprieč súťažami a Deschamps súpera pochválil za doterajšie výkony. Naposledy odchádzalo ako zdolaný tím ešte minulý rok v auguste po prehre 0:1 s Keňou.
MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
Francúzsko - Maroko
Rozhodujú: Tello - Belatti, Chade (všetci Arg.)
Predpokladané zostavy:
Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
Maroko: Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannous – Rahimi
Vo vzájomnom semifinálovom zápase v Katare prehrali Afričania 0:2. Tréner Maroka Mohamed Ouahbi však v súvislosti s Francúzskom nemyslí na odvetu.
„Chceme sa prebojovať čo najďalej a venujeme sa najmä sebe a našej krajine. Chceme jej obyvateľom priniesť niečo, na čo budú hrdí,“ vyjadril sa Ouahbi podľa agentúry AFP.