Argentína obhajuje titul proti Španielom. Kedy sa hrá finále a zápas o 3. miesto na MS vo futbale?

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou semifinále.
Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostali už v boji o titul len dva tímy. Pred bránami finále skončilo Francúzsko a Anglicko.
Práve sklamaní semifinalisti z Francúzska a Anglicka zabojujú o bronz. Duel o tretie miesto sa odohrá v sobotu, 18. júla o 23:00 h.
V boji o titul nastúpi obhajca trofeje z Argentíny. Kapitán Lionel Messi dotiahol národný tím do tretieho finále majstrovstiev sveta, druhého za sebou.
Tím z Južnej Ameriky bude chcieť opät vystúpiť až na vrchol, no v nedeľu 19. júla o 21:00 h sa im to pokúsia prekaziť reprezentanti Španielska.
MS vo futbale 2026 - Finále
MS vo futbale 2026 - Zápas o 3. miesto
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Finále
O 3. miesto