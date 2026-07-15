    Argentína obhajuje titul proti Španielom. Kedy sa hrá finále a zápas o 3. miesto na MS vo futbale?

    Lionel Messi (10) sa teší z postupu do finále na MS 2026.
    Lionel Messi (10) sa teší z postupu do finále na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|16. júl 2026 o 00:26
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    Pozrite si dvojice finále a zápasu o bronz na MS vo futbale 2026.

    Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou semifinále.

    Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostali už v boji o titul len dva tímy. Pred bránami finále skončilo Francúzsko a Anglicko.

    Práve sklamaní semifinalisti z Francúzska a Anglicka zabojujú o bronz. Duel o tretie miesto sa odohrá v sobotu, 18. júla o 23:00 h.

    V boji o titul nastúpi obhajca trofeje z Argentíny. Kapitán Lionel Messi dotiahol národný tím do tretieho finále majstrovstiev sveta, druhého za sebou.

    Tím z Južnej Ameriky bude chcieť opät vystúpiť až na vrchol, no v nedeľu 19. júla o 21:00 h sa im to pokúsia prekaziť reprezentanti Španielska.

    MS vo futbale 2026 - Finále

    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    MS vo futbale 2026 - Zápas o 3. miesto

    18.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | O 3. miesto
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi (10) z Argentíny oslavuje so spoluhráčmi víťazstvo po semifinálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Argentínou v Atlante
    Lionel Messi (10) z Argentíny oslavuje so spoluhráčmi víťazstvo po semifinálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Argentínou v Atlante
    Messi urobil dve geniálne veci. Argentína po heroickom obrate ponížila vyplašené Anglicko
    Pavol Spáldnes 00:034
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