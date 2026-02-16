ONLINE: Monobob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Viktória Čerňanská)

Slovenská monobobistka Viktória Čerňanská dnes ide 3. a 4. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Čerňanská figuruje po prvých dvoch jazdách na 20. mieste. Na dráhe v Cortine d'Ampezzo zaostáva za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou o 2,52 sekundy.
Kde sledovať monoboby na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Monoboby na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Monobob žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Viktória Čerňanská, 3. a 4. jazda, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zimné olympijské hry - Boby 2026
16.02.2026 o 19:00
Ženy - Monobob (3. a 4. jazdy)
Plánovaný
Prehľad
Pořadí po dvou jízdách::
1. Laura Nolteová (GER) 1:59,12
2. Elana Meyersová Taylorová (USA) +0,22
3. Kaillie Armbrusterová Humphriesová (USA) +0,31
4. Melanie Haslerová (SUI) +0,78
5. Kaysha Loveová (USA) +0,89
6. Lisa Buckwitzová (GER) +0,92
7. Bree Walkerová (AUS) +1,08
8. Melissa Lotholzová (CAN) +1,10
9. Maja Voigtová (DEN) +1,14
10. Cynthia Appiahová (CAN) +1,17
11. Margot Bochová (FRA) +1,20
12. Jing Čching (CHN) +1,47
13. Adele Nicollová (GBR) +1,71
14. Debora Annenová (SUI) +1,75
15. Mica Mooreová (JAM) +1,86
16. Kim Kalickiová (GER) +2,00
17. Katrin Beierlová (AUT) +2,04
18. Chuaj Ming-ming (CHN) +2,29
19. Linda Weiszewská (POL) +2,31
20. Viktória Čerňanská (SVK) +2,52
20. Kelly van Petegemová (BEL) +2,52
22. Simona de Silvestrová (ITA) +2,72
23. Kim Ju-ran (KOR) +2,74
24. Lin Sin-Źung (TPE) +2,79
25. Giada Andreuttiová (ITA) +2,85
Prenos
Pořadí po dvou jízdách:
Po prvním soutěžním dni je ve vedení německá reprezentantka Laura Nolteová. Ta si dvěma povedenými vystoupeními vybojovala náskok 22 setin na prozatím druhou Elanu Mayersovou Taylorovou z USA. Na třetím místě je pak další Američanka Kaillie Armbrusterová Humphriesová, která se na tuto pozici vyhoupla dobrou druhou jízdou a své postavení vylepšila o jedno místo. O něco výše se dostala i Švýcarka Haslerová, kdo se ale propadl, byla Kaysha Loveová. Neudržela třetí místo s minimální ztrátou a jízda plná nárazů a smyků znamenala sešup na pátý flek se ztrátou 89 setin na zlato a 58 setin na bronz.
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásný pondělní podvečer. Vítám vás při sledování monobobu žen, kde se ve třetí a čtvrté jízdě rozhodne o držitelkách olympijských medailí.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:00.
