    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 3
    1:2, 1:0, 1:1, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    VIDEO: Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý
    Tréner Radim Rulík (vľavo hore) na lavičke Česka počas ZOH 2026.
    Český tréner pochválil tím, no kritizoval rozhodcov: Proti Kanade sa každý bojí niečo odpískať
    Českí hokejisti mali semifinále na dosah.
    Tento sen trval príliš krátko, smútil český moderátor po vražednej akcii Kanady v predĺžení
    V českom tíme panuje obrovské sklamanie. Mali sme ťažkú skupinu, no tím sa zlepšoval, vraví tréner

    Radim Rulík na striedačke českej reprezentácie.
    Radim Rulík na striedačke českej reprezentácie.
    ČTK|19. feb 2026 o 19:15
    Českí hokejisti sa vrátili domov do Prahy.

    Deň po štvrťfinálovej porážke s Kanadou 3:4 po predĺžení prileteli sklamaní českí hokejisti z olympijských hier v Miláne späť do Prahy.

    Vo výprave s výnimkou zraneného Radka Faksu z Dallasu chýbali ostatné posily z NHL, po vlastnej osi sa vracia kapitán Roman Červenka a priamo do svojich švajčiarskych klubov zamierili Dominik Kubalík z Zugu a Matej Stránsky z Davosu.

    Pocity horšie ako včera

    Pre hokejistov bolo stále ťažké stráviť, že nedotiahli črtajúce sa veľké prekvapenie proti favorizovanej Kanade, ktoré by im dalo nádej na prvú medailu pod piatimi kruhmi od bronzu v Turíne v roku 2006. "Je to stále hrozne čerstvé. To sklamanie tam ešte nejaký čas bude, "povedal novinárom obranca Michal Kempný.

    "Myslím, že je to skôr horšie ako včera. Vždy si tak nejako prehrávate v hlave ten zápas na druhý deň a spomeniete si, čo ste mohli urobiť trošku inak, lepšie a tak ďalej. Takže to ešte bude chvíľu trvať, "uviedol útočník Lukáš Sedlák.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Macklin Celebrini oslavuje gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Brankár Jordan Binnington vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.

    Tím sa zlepšoval, vraví tréner

    Podľa kouča Radima Rulíka sa tím počas turnaja zlepšoval a tréner ľutoval, že skvelý výkon proti Kanade nestačil na postup.

    "Keď zoberiem prvý zápas s Kanadou a štvrťfinále s Kanadou, tak to boli dva diametrálne odlišné výkony. Mali sme ťažkú skupinu, pretože sme mali Kanadu a Švajčiarsko, ktorému keď prídu hráči z NHL, tak má podobnú silu ako my. Sme na tom dosť podobne, čo sa ukázalo v zápase, "uviedol Rulík.

    "Tie povinné zápasy s Francúzskom a s Dánskom, ktoré sme mali zvládnuť, sme zvládli, aj keď výkon nebol úplne optimálny, ale výsledok bol dôležitý. Vo štvrťfinále sme nechali všetko, boli sme kúsok od toho, ale žiaľ. Ten súper je strašne ťažký. Tie ich závery samozrejme majú obrovskú silu. Je strašná škoda, že takto rozohraný zápas sa nám s takým obetavým výkonom nepodarilo dotiahnuť do konca, pretože sme chceli postúpiť," povedal Rulík.

    Hrdý na výkon tímu

    Tridsaťpäťročný Kempný vyhral v roku 2018 Stanleyho pohár s Washingtonom a predvlani majstrovstvá sveta v Prahe. V prípade triumfu pod piatimi kruhmi mohol s obrancom Jánom Ruttom a útočníkom Ondrejom Palátom vstúpiť do Triple Gold Clubu IIHF. Priznal, že podobný zápas ako s takto hviezdnou Kanadou hokejista v kariére veľakrát nezažije.

    "Bol to asi jeden z najlepších zápasov, ktoré som kedy odohral. Keby sme napríklad zvládli zápas so Švajčiarskom, tak by to mohlo vyzerať trošku inak. Ale už sa nechcem vracať k tomu, čo bolo, "pripomenul Kempný, že v prípade lepšieho výsledku ako porážky so Švajčiarmi 3:4 v predĺžení by českí hokejisti nenarazili na najväčšieho favorita turnaja vo štvrťfinále.

    "Bojovali sme až do konca a ja som hrozne hrdý na každého, kto v tej šatni bol. To, ako sme to odohrali, ako sme k tomu pristúpili a ako sme bojovali jeden pre druhého, na to dlho nezabudnem, "doplnil Kempný.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Česko vo štvrťfinále ZOH 2026

    Česi v základnej skupine začali porážkou s Kanadou 0:5 a pred prehrou so Švajčiarmi porazili Francúzov 6:3. Výkon podľa predstáv podali po víťazstve v predkole play off nad Dánskom 3:2 až vo štvrťfinále.

    "Neboli sme ďaleko od postupu. Pre nás bolo dôležité sa takto prezentovať ten posledný zápas už len kvôli sebe, aby sme si jednoducho mohli povedať, že sme tam nechali úplne všetko, čo sme mohli," vyhlásil Sedlák.

    "Už len pre nás a pre chlapcov v tíme sme chceli urobiť to najlepšie a chýbal kúsok. Ale to je možno len obrázok toho turnaja, však? Je vidieť, že sa jednoducho nedá hrať jeden zápas. Občas vám to vyjsť môže, ale keď je to spravodlivé, tak to tak nefunguje, "uznal Sedlák, že český tím doplatil na vývoj turnaja, ktorý ovplyvnili výsledky Čechov.

