    Netreba sa báť. Slovensko na olympiáde pokojne môže hrať o zlato, hovorí Nagy

    Ladislav Nagy.
    Ladislav Nagy. (Autor: TASR)
    TASR|19. feb 2026 o 07:29
    Bývalý útočník vidí šancu pre Slovákov získať pozornosť NHL.

    Podľa bývalého hokejového reprezentanta Ladislava Nagya majú Slováci na to, aby sa na ZOH 2026 dostali až do finále.

    Bývalý úspešný útočník videl na vlastné oči ich štvrťfinálový zápas proti Nemecku (6:2) a po ňom nadobudol presvedčenie, že by sa mohli dostať do boja o zlato.

    Bývala reprezentačná opora prišla do dejiska ZOH spolu so synom. Obaja sa tešili po víťazstve, ktoré Slovákom zaistilo účasť medzi najlepšou štvorkou turnaja.

    „Chlapci si to zaslúžili. Olympiádu začali víťazstvom nad Fínmi, potom v bojovnom zápase zdolali aj Talianov. Zvládli aj duel so Švédmi a nad Nemeckom zaslúžene zvíťazili. Nedali Nemcom nič, oni tak veľa šancí nemali.

    Naopak, Slováci hrali dobre celých 60 minút, dobre bránili stredné pásmo. Je to skvelý úspech. Pokojne môžeme ísť na zlato. Ja im to prajem a bolo by neuveriteľné, keby sme sa dostali do finále,“ povedal Nagy pre TASR.

    Nemcom sme to vrátili aj s úrokmi

    Práve v zápase proti Nemecku si zahral Nagy aj na domácom šampionáte v roku 2019, po ňom ukončil svoju reprezentačnú kariéru. Nemci vtedy zdolali Slovákov 3:2 gólom Leona Draisaitla a zastavili tak ich nádeje na postup do štvrťfinále.

    „Spomínam si na ten zápas. My sme si ho sami pokašľali, lebo minútu a pol pred koncom sme viedli 2:1 a zrazu za 30 sekúnd to bolo 2:3. Vtedy sme mali dobre rozohraný turnaj, hrali sme dobre celé mužstvo a škoda, že to nevyšlo. Ale teraz sme to Nemcom vrátili aj s úrokmi, takže som rád za chalanov.

    Hrajú perfektný turnaj a ešte nie je koniec. A ja som hovoril aj pred turnajom, že s každým sa dá hrať, aj keď sú tu hviezdy z NHL. Zápas sa začína od 0:0 a každého sa dá zdolať. Ak hrá dobre obrana, dobre chytá brankár, tak nejaké góly dáme.

    Pokojne môžeme ísť ďalej a netreba sa toho báť. Treba si ísť za svojím cieľom. A keď už hráme o medaily, tak prečo nie ísť do finále. Dúfam, že to chalanom vyjde.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko

    Nemeckí hokejisti mali v nohách štyri zápasy za päť dní, útočník Dominik Kahun pred zápasom pre TASR povedal, že by to mohli využiť na lepší štart do zápasu. Ale oddýchnutí Slováci mali napokon viac síl.

    „Ja som Nemcov sledoval a poviem, že Draisaitl nemôže mať každý zápas odoraných 28 minút. Je to veľmi veľa zápasov a sú nahustené. Ja to viem podľa seba. Raz som hral 27 minút v NHL a na druhý deň som sa nevedel postaviť.

    Pre útočníka to je veľmi veľa. Cíti to v nohách. Aj Stützle mal veľký čas na ľade, hrali to na dve formácie a tí chalani boli vyšťavení a nevládali. Ak by hrali 20 minút každý zápas, tak by podľa mňa boli Nemci oveľa nepríjemnejší,“ myslí si Nagy.

    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)

    Ponuky z NHL môžu prísť pre viacero Slovákov

    Dnes už 46-ročný bývalý útočník má za sebou aj kvalitnú kariéru v NHL. Dostal sa do nej v roku 1997, keď ho v 7. kole ako 177. v poradí draftovalo St. Louis. Cesta do zámoria by sa po olympiáde otvoriť aj pre niektorých zverencov Vladimíra Országha.

    Niektorí to v nej už skúšali, ako napríklad Oliver Okuliar, či Miloš Kelemen, ale vrátili sa do Európy. Na hrane medzi AHL a NHL je aj brankár Samuel Hlavaj. Po turnaji by sa však okolo nich mohli začať opäť „motať“ ďalší záujemcovia.

    „Určite áno. Kelemen hral proti Nemcom vynikajúco, rovnako aj Regenda. Mne sa páčil aj Okuliar, hrá perfektne. Kelemen bol vo Phoenixe, bol som tam zrovna vtedy keď hrali. Určite príde nejaká príležitosť a keď dostanú ponuku, pôjdu to vyskúšať. Každý chce hrať NHL, každý sa tam chce dostať. Tam sú najlepší hráči na svete a určite je dobré, že slovenský hokej sa zasa ukázal.

    Dúfam, že v zámorí budú sledovať viac našich mladších hráčov a bude ich viac na drafte. Lebo keď som tam hral ja, mali sme v NHL 40 hráčov. Teraz je to oveľa menej. Takže by to pomohlo nášmu hokeju,“ dodal Nagy.

    Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský oslavujú s tímom gól.
    Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročia

    MacKinnon je ako tank

    Na olympiáde videl aj duel Kanady, ktorá má vo svojom strede Connora McDavida a Nathana MacKinnona, najproduktívnejších hráčov NHL v tejto sezóne a aj ďalší generačný talent Macklina Celebriniho.

    „McDavid hral tu v Miláne najskôr s Celebrinim a Wilsonom, potom dal tréner na jedno striedanie McKinnona a už to tak nechal. Je neuveriteľné ako si prihrávajú. Je to iné ako si prihrávame my Európania, toto je krása na nich pozerať.

    Ja som proti MacKinnovi hral, on je ako tank, je mu ťažké vziať puk. A McDavid je hráč z inej planéty. Ja neviem čo povedať, je neuveriteľný. Ale mne sa páčili aj Američania, videl som ich zápas proti Lotyšsku.

    Neviem, či sa zámorské tímy stretnú proti sebe, ale bol by to zaujímavý duel. Obaja majú kvalitu, korčuľujú, každý hráč je silný na puku a prihrávky čo si dávajú, to sú bomby," uzavrel Nagy pre TASR.

