ONLINE: 14. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 14. etapu Tour de France 2026 z Mulhouse do Le Marksteinu na horskej trati dlhej 155,3 kilometra.
Trať cez pohorie Vogézy ponúkne štyri horské prémie a celkovo 3 800 výškových metrov, o víťazovi by sa malo rozhodnúť až v samotnom závere.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 14. etapa dnes (cyklistika, výsledky, sobota, NAŽIVO)
Tour de France 2026
18.07.2026 o 13:30
14. etapa: Mulhouse – Le Markstein
Plánovaný
Prenos
Pořadí Tour de France po 13. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG 47:18:31
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike +3:36
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
4. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +4:15
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +4:35
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
8. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG +5:08
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
10. Lenny Martínez (FRA) Bahrain – Victorious +6:34
...
33. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:03:06
133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:46:16
151. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +3:00:13
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG 47:18:31
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike +3:36
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
4. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +4:15
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +4:35
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
8. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG +5:08
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
10. Lenny Martínez (FRA) Bahrain – Victorious +6:34
...
33. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:03:06
133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:46:16
151. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +3:00:13
Pořadí týmů:
1. Lidl – Trek 141:53:38
2. UAE Team Emirates – XRG +9:18
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +36:58
4. Team Visma | Lease a Bike +38:51
5. Decathlon CMA CGM Team +1:08:03
1. Lidl – Trek 141:53:38
2. UAE Team Emirates – XRG +9:18
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +36:58
4. Team Visma | Lease a Bike +38:51
5. Decathlon CMA CGM Team +1:08:03
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek 47:22:53
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +13
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates – XRG +46
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
5. Davide Piganzoli (ITA) Team Visma-Lease a Bike +9:16
...
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +58:54
33. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +2:55:51
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek 47:22:53
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +13
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates – XRG +46
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
5. Davide Piganzoli (ITA) Team Visma-Lease a Bike +9:16
...
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +58:54
33. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +2:55:51
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates – XRG 42
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike 27
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
4. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 18
4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
...
23. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates – XRG 42
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike 27
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
4. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 18
4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
...
23. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 377
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 336
3. Biniam Girmay (ERI) NSN Cycling Team 333
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 307
5. Max Kanter (GER) XDS Astana Team 239
...
27. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL 52
29. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
40. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 30
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 377
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 336
3. Biniam Girmay (ERI) NSN Cycling Team 333
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 307
5. Max Kanter (GER) XDS Astana Team 239
...
27. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL 52
29. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
40. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 30
Tour de France nabídne v sobotu jednu z nejtěžších etap letošního ročníku. Na pouhých 155,3 kilometrech mezi Mylhúzemi a Le Marksteinem nastoupají závodníci přibližně 3800 výškových metrů. Peloton čekají čtyři vrchařské prémie a na závěr premiérový výjezd na prudký Col du Haag.
Po páteční nejdelší etapě závodu dostanou jezdci úplně jinou zkoušku. Čtrnáctá etapa odstartuje v Mylhúzách ve 13:30 a na rovině se peloton dlouho neohřeje. Už během úvodních kilometrů začne více než dvacet kilometrů dlouhé stoupání na Grand Ballon. Jeho vrchol leží na 36,6. kilometru a následovat bude první průjezd cílovým prostorem v Le Marksteinu.
Grand Ballon měří 21,6 kilometru a má průměrný sklon 4,7 procenta. Přestože nejde o mimořádně prudké stoupání, jeho délka může hned na začátku etapy rozdělit peloton a značně zkomplikovat den mnohým jezdcům. Právě při dlouhém úvodním výjezdu se také může vytvořit silný únik složený z kvalitních vrchařů.
Po sjezdu z Le Marksteinu zamíří závodníci na Col du Page. Kopec druhé kategorie je dlouhý 9,8 kilometru s průměrem 4,7 procenta. Bezprostředně po něm přijde náročnější Ballon d’Alsace, který peloton absolvoval už během páteční etapy. Tentokrát se pojede z opačné strany a jezdce čeká 8,9 kilometru s průměrným sklonem 6,9 procenta.
Po vrcholu Ballon d’Alsace bude do cíle zbývat ještě téměř 61 kilometrů. Závodníci sjedou do údolí a přes několik kratších neklasifikovaných výjezdů se dostanou k rozhodující části etapy. Poslední stoupání začne přibližně sedmnáct kilometrů před cílem.
Col du Haag se na trase Tour de France objeví vůbec poprvé. Výjezd měří 11,2 kilometru, v průměru má 7,3 procenta a jeho vrchol leží pouhých 5,9 kilometru před cílem. Některé úseky dosahují sklonu dvanácti až třinácti procent. Cesta původně sloužila jako lesní stezka a později byla přestavěna na cyklotrasu. Ředitel závodu Thierry Gouvenou ji označil za možná nejtěžší stoupání v celých Vogézách.
Právě na Col du Haag se očekává hlavní souboj favoritů na celkové pořadí. Po prudkých pasážích nezbude mnoho prostoru na napravení případné krize. Od vrcholu vede k cíli v Le Marksteinu už jen necelých šest kilometrů, takže každý útok nebo zaváhání může znamenat důležité časové rozdíly.
Po páteční nejdelší etapě závodu dostanou jezdci úplně jinou zkoušku. Čtrnáctá etapa odstartuje v Mylhúzách ve 13:30 a na rovině se peloton dlouho neohřeje. Už během úvodních kilometrů začne více než dvacet kilometrů dlouhé stoupání na Grand Ballon. Jeho vrchol leží na 36,6. kilometru a následovat bude první průjezd cílovým prostorem v Le Marksteinu.
Grand Ballon měří 21,6 kilometru a má průměrný sklon 4,7 procenta. Přestože nejde o mimořádně prudké stoupání, jeho délka může hned na začátku etapy rozdělit peloton a značně zkomplikovat den mnohým jezdcům. Právě při dlouhém úvodním výjezdu se také může vytvořit silný únik složený z kvalitních vrchařů.
Po sjezdu z Le Marksteinu zamíří závodníci na Col du Page. Kopec druhé kategorie je dlouhý 9,8 kilometru s průměrem 4,7 procenta. Bezprostředně po něm přijde náročnější Ballon d’Alsace, který peloton absolvoval už během páteční etapy. Tentokrát se pojede z opačné strany a jezdce čeká 8,9 kilometru s průměrným sklonem 6,9 procenta.
Po vrcholu Ballon d’Alsace bude do cíle zbývat ještě téměř 61 kilometrů. Závodníci sjedou do údolí a přes několik kratších neklasifikovaných výjezdů se dostanou k rozhodující části etapy. Poslední stoupání začne přibližně sedmnáct kilometrů před cílem.
Col du Haag se na trase Tour de France objeví vůbec poprvé. Výjezd měří 11,2 kilometru, v průměru má 7,3 procenta a jeho vrchol leží pouhých 5,9 kilometru před cílem. Některé úseky dosahují sklonu dvanácti až třinácti procent. Cesta původně sloužila jako lesní stezka a později byla přestavěna na cyklotrasu. Ředitel závodu Thierry Gouvenou ji označil za možná nejtěžší stoupání v celých Vogézách.
Právě na Col du Haag se očekává hlavní souboj favoritů na celkové pořadí. Po prudkých pasážích nezbude mnoho prostoru na napravení případné krize. Od vrcholu vede k cíli v Le Marksteinu už jen necelých šest kilometrů, takže každý útok nebo zaváhání může znamenat důležité časové rozdíly.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:30.