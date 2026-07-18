    18.07.2026 13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 14. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    14. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.
    14. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR)
    Sportnet|18. júl 2026 o 10:10
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklisti dnes absolvujú 14. etapu Tour de France 2026 z Mulhouse do Le Marksteinu na horskej trati dlhej 155,3 kilometra.

    Trať cez pohorie Vogézy ponúkne štyri horské prémie a celkovo 3 800 výškových metrov, o víťazovi by sa malo rozhodnúť až v samotnom závere.

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 14. etapa dnes (cyklistika, výsledky, sobota, NAŽIVO)

    Tour de France  2026
    18.07.2026 o 13:30
    14. etapa: Mulhouse – Le Markstein
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí Tour de France po 13. etapě (žlutý trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG 47:18:31
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike +3:36
    3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
    4. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +4:15
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
    6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +4:35
    7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
    8. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG +5:08
    9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
    10. Lenny Martínez (FRA) Bahrain – Victorious +6:34
    ...
    33. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:03:06
    133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:46:16
    151. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +3:00:13
    Pořadí týmů:

    1. Lidl – Trek 141:53:38
    2. UAE Team Emirates – XRG +9:18
    3. Red Bull – BORA – hansgrohe +36:58
    4. Team Visma | Lease a Bike +38:51
    5. Decathlon CMA CGM Team +1:08:03
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek 47:22:53
    2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +13
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates – XRG +46
    4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
    5. Davide Piganzoli (ITA) Team Visma-Lease a Bike +9:16
    ...
    10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +58:54
    33. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +2:55:51
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates – XRG 42
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike 27
    3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
    4. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 18
    4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
    ...
    23. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 377
    2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 336
    3. Biniam Girmay (ERI) NSN Cycling Team 333
    4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 307
    5. Max Kanter (GER) XDS Astana Team 239
    ...
    27. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL 52
    29. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
    40. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 30
    Tour de France nabídne v sobotu jednu z nejtěžších etap letošního ročníku. Na pouhých 155,3 kilometrech mezi Mylhúzemi a Le Marksteinem nastoupají závodníci přibližně 3800 výškových metrů. Peloton čekají čtyři vrchařské prémie a na závěr premiérový výjezd na prudký Col du Haag.

    Po páteční nejdelší etapě závodu dostanou jezdci úplně jinou zkoušku. Čtrnáctá etapa odstartuje v Mylhúzách ve 13:30 a na rovině se peloton dlouho neohřeje. Už během úvodních kilometrů začne více než dvacet kilometrů dlouhé stoupání na Grand Ballon. Jeho vrchol leží na 36,6. kilometru a následovat bude první průjezd cílovým prostorem v Le Marksteinu.

    Grand Ballon měří 21,6 kilometru a má průměrný sklon 4,7 procenta. Přestože nejde o mimořádně prudké stoupání, jeho délka může hned na začátku etapy rozdělit peloton a značně zkomplikovat den mnohým jezdcům. Právě při dlouhém úvodním výjezdu se také může vytvořit silný únik složený z kvalitních vrchařů.

    Po sjezdu z Le Marksteinu zamíří závodníci na Col du Page. Kopec druhé kategorie je dlouhý 9,8 kilometru s průměrem 4,7 procenta. Bezprostředně po něm přijde náročnější Ballon d’Alsace, který peloton absolvoval už během páteční etapy. Tentokrát se pojede z opačné strany a jezdce čeká 8,9 kilometru s průměrným sklonem 6,9 procenta.

    Po vrcholu Ballon d’Alsace bude do cíle zbývat ještě téměř 61 kilometrů. Závodníci sjedou do údolí a přes několik kratších neklasifikovaných výjezdů se dostanou k rozhodující části etapy. Poslední stoupání začne přibližně sedmnáct kilometrů před cílem.

    Col du Haag se na trase Tour de France objeví vůbec poprvé. Výjezd měří 11,2 kilometru, v průměru má 7,3 procenta a jeho vrchol leží pouhých 5,9 kilometru před cílem. Některé úseky dosahují sklonu dvanácti až třinácti procent. Cesta původně sloužila jako lesní stezka a později byla přestavěna na cyklotrasu. Ředitel závodu Thierry Gouvenou ji označil za možná nejtěžší stoupání v celých Vogézách.

    Právě na Col du Haag se očekává hlavní souboj favoritů na celkové pořadí. Po prudkých pasážích nezbude mnoho prostoru na napravení případné krize. Od vrcholu vede k cíli v Le Marksteinu už jen necelých šest kilometrů, takže každý útok nebo zaváhání může znamenat důležité časové rozdíly.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:30.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý
    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    14. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    14. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 14. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:10
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    14. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    14. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 14. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:10
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