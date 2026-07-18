    ONLINE: Veľká cena Belgicka 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Belgicka 2026.
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Belgicka 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. júl 2026 o 13:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Belgicka 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Belgicka, ktorá je desiatou zastávkou sezóny.

    Ešte predtým jazdci absolvujú kvalifikáciu na okruhu Spa-Francorchamps, tá sa začína o 16:00 a rozhodne o poradí na štarte nedeľňajších pretekov.

    Kde sledovať Veľkú cenu Belgicka v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos. 

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Belgicka 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    18.07.2026 o 16:00
    Kvalifikácia na Veľkú ceny Belgicka
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Belgicka.
    Najdlhšia trať v kalendári preverí pripravenosť nových monoposto, dokáže sa Kimi Antonelli vrátiť na víťaznú vlnu alebo zmaže George Russell opäť svoju stratu na tímového kolegu a lídra šampionátu?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Belgicka 2026.online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Belgicka 2026.online
    ONLINE: Veľká cena Belgicka 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)
    dnes 13:00
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