ONLINE: Veľká cena Belgicka 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Belgicka, ktorá je desiatou zastávkou sezóny.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým jazdci absolvujú kvalifikáciu na okruhu Spa-Francorchamps, tá sa začína o 16:00 a rozhodne o poradí na štarte nedeľňajších pretekov.
Kde sledovať Veľkú cenu Belgicka v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Belgicka 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
18.07.2026 o 16:00
Kvalifikácia na Veľkú ceny Belgicka
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Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Belgicka.
Najdlhšia trať v kalendári preverí pripravenosť nových monoposto, dokáže sa Kimi Antonelli vrátiť na víťaznú vlnu alebo zmaže George Russell opäť svoju stratu na tímového kolegu a lídra šampionátu?
Najdlhšia trať v kalendári preverí pripravenosť nových monoposto, dokáže sa Kimi Antonelli vrátiť na víťaznú vlnu alebo zmaže George Russell opäť svoju stratu na tímového kolegu a lídra šampionátu?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.