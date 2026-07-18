    Nenávisť na sociálnych sieťach počas MS prudko vzrástla. FIFA pred finále očakáva ďalší nárast

    Štadión v East Rutherforde v štáte New Jersey.
    Štadión v East Rutherforde v štáte New Jersey. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|18. júl 2026 o 15:58
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    Je to štrnásťnásobne viac ako počas predchádzajúcich majstrovstiev sveta.

    Medzinárodná futbalová federácia FIFA uviedla, že počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike odstránila zo sociálnych sietí viac ako sedem miliónov urážlivých, obťažujúcich alebo vyhrážajúcich sa príspevkov.

    Je to štrnásťnásobne viac ako počas predchádzajúcich majstrovstiev sveta pred štyrmi rokmi v Katare.

    Odstraňovanie nevhodných príspevkov zabezpečuje vlastná jednotka FIFA na ochranu pred obťažovaním na sociálnych sieťach, ktorá monitorovala celkovo 53 miliónov komentárov.

    Viac ako tisíc obzvlášť závažných vyhrážok jednotka postúpila príslušným orgánom. Ďalší výrazný nárast podobných príspevkov sa očakáva v súvislosti s nedeľňajším finálovým zápasom, v ktorom sa stretnú futbalisti Španielska a Argentíny.

    V roku 2022 bolo odstránených približne 470 000 obťažujúcich príspevkov. Vtedy sa však odohralo o štyridsať zápasov menej a turnaj trval kratšie.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Štadión v East Rutherforde v štáte New Jersey.
    Štadión v East Rutherforde v štáte New Jersey.
    Nenávisť na sociálnych sieťach počas MS prudko vzrástla. FIFA pred finále očakáva ďalší nárast
    dnes 15:58
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