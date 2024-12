Olympijský bronz Beňuša, Slovan v Lige majstrov či úspechy mladých talentov. Ako vyzeral športový rok 2024?

BRATISLAVA. Rok 2024 sa niesol v znamení výnimočných športových úspechov slovenských športovcov. Bol to mimoriadne pestrý rok, ktorý priniesol olympijské hry, paralympijské hry, rôzne európske či svetové šampionáty. Hoci olympiáda v Paríži priniesla len jeden cenný kov, slovenskí športovci zožali jeden úspech za druhým. Pozrite si prehľad najvýznamnejších úspechov slovenského športu v roku 2024.

Január 3. január. Futbalisti Paríža St. Germain v základnej zostave s Milanom Škriniarom vyhrali francúzsky Superpohár po domácom triumfe nad FC Toulouse 2:0. Kapitán slovenskej reprezentácie získal svoju prvú trofej v drese PSG od letného prestupu z Interu Miláno.

Škriniarov zisk francúzskeho Superpohára 7. január. Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore. Na druhé miesto odsunula Nemku Lenu Dürrovú, ktorá zaostala o 72 stotín. Vlhová zaknihovala celkovo 31. triumf v prestížnom seriáli. Petra Vlhová v Kranjskej Gore

Petra Vlhová sa teší z víťazstva v slalome v Kranjskej Gore. (Autor: TASR/AP)

7. január. Tenistka Viktória Hrunčáková spoločne s Kazaškou Annou Danilinovou triumfovali na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande. Vo finále zdolali ako nasadené dvojky nenasadenú česko-americkú dvojicu Marie Bouzková, Bethanie Matteková-Sandsová 6:3, 6:7 (5), 10:8. Hrunčáková tak získala piaty kariérny titul vo štvorhre. Hrunčákovej víťazstvo v Aucklande 16. január. Lyžiarka Petra Vlhová skončila na druhom mieste v nočnom slalome Svetového pohára v rakúskom stredisku Flachau. Na víťazku Mikaelu Shiffrinovú stratila 27 stotín sekundy. Petra Vlhová vo Flachau

19. január. Motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na Rely Dakar konečné deviate miesto. Jazdec tímu Slovnaft Rally tak dosiahol svoj najlepší výsledok od roku 2021. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek tretí a zaknihoval svoje maximum na prestížnom podujatí. Svitko a Varga na Rely Dakar 24. január. Biatlonistka Ema Kapustová získala bronzovú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na majstrovstvách Európy v Osrblí. Na domácej trati predviedla čistú streľbu a do cieľa prišla so stratou 59,1 sekundy na víťazku Maren Kirkeeideovú z Nórska. Bronzová medaila Kapustovej na ME

Ema Kapustová počas vytrvalostných pretekov žien na 15 km majstrovstiev Európy v biatlone v Osrblí. (Autor: Soňa Niková / Slovenský biatlon)

27. január. Tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na grandslamovom Australian Open. V pozícii turnajovej jednotky zvíťazila vo finále nad šiestou nasadenou domácou Emerson Jonesovou 6:4. 6:1. Zverenka trénera Jána Matúša sa stala treťou slovenskou tenistkou s triumfom v grandslamovom juniorskom singli v ére samostatnosti. Renáta Jamrichová na Australian Open Február 3. február. Slovenskí tenisti postúpili prvýkrát do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli vyhrali na antuke v Kraljeve nad domácim Srbskom 4:0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžili vo štvorhre Igor Zelenay s Lukášom Kleinom, vo dvojhrách uspeli Lukáš Klein, Alex Molčan a Lukáš Pokorný. Slovenskí tenisti zdolali Srbsko

3. február. Slovenskí florbalisti si vybojovali postup na decembrové MS vo švédskom Malmö. Vo svojom záverečnom zápase v C-skupine kvalifikačného turnaja v poľskom Lóchowe deklasovali Španielsko 23:0 a zaistili si víťazstvo v skupine. Druhé Nórsko získalo rovnako päť bodov, ale malo horšie skóre. Slovenskí florbalisti sa prebojovali na MS 18. február. Zápasník Tajmuraz Salkazanov sa stal štvrtýkrát za sebou majstrom Európy vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg. Vo finále na ME v Bukurešti zdolal Turka Sonera Demirtasa 5:0 na body. Salkazanov obhájil tituly z Varšavy 2021, Budapešti 2022 a Záhrebu 2023. Štvrtý titul Tajmuraza Salkazanova

Slovák Tajmuraz Salkazanov a Turek Soner Demitas pri vyhlasovaní výsledkov zápasenia voľným spôsobom do 74 kg na ME v zápasení 2024. (Autor: TASR/AP)

18. február. Zápasník Boris Makojev získal na ME v Bukurešti striebornú medailu vo voľnoštýliarskej kategórii do 92 kg. Vo finále prehral s Turkom Feyzullahom Aktürkom 0:8 na body. Dosiahol tak svoje najlepšie umiestenie na ME v kariére. Striebro Makojeva na ME 25. február. Biatlonistka Ema Kapustová získala striebornú medailu vo vytrvalostných pretekoch junioriek na 12,5 km na mládežníckych MS v estónskom Otepää. Na strelnici neminula jediný terč a do cieľa prišla s mankom 1:23 min na víťaznú Nemku Juliu Tannheimerovú. Kapustová vo vytrvalostných pretekoch na MSJ

29. február. Biatlonistka Ema Kapustová získala striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom junioriek na 9 km na mládežníckych MS v estónskom Otepää. Na strelnici dvakrát minula, ale až do záveru mala šancu aj na zlato. Na víťaznú Juliu Kinkovú z Nemecka napokon stratila iba osem desatín sekundy. Kapustová v pretekoch s hromadným štartom na MSJ

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová počas juniorských MS 2024. (Autor: Igor Stančík / Slovenský biatlon)

29. február. Strelec Juraj Tužinský si vybojoval striebornú medailu vo vzduchovej pištoli 10 metrov na ME v maďarskom Györi a zároveň získal miestenku na olympijské hry v Paríži. Vo finále prehral posledným výstrelom o jedinú desatinu bodu s Talianom Paolom Monnom. Juraj Tužinský na ME Marec 1. marec. Strelec Patrik Jány získal na ME v maďarskom Györi zlatú medailu v disciplíne vzduchová puška na 10 m. Vo finále zdolal domáceho reprezentanta Istvána Péniho o 1,5 bodu. Patrik Jány na ME 2. marec. Krasokorčuliar Adam Hagara získal na juniorských majstrovstvách sveta v Tchaj-pej bronzovú medailu. Zlatý v súťaži sólistov bol Kórejčan Minkyu Seo, druhý skončil Japonec Rio Nakata. Adam Hagara na MSJ

Adam Hagara s bronzovou medailou na juniorských MS v krasokorčuľovaní 2024. (Autor: TASR/AP)

Apríl 6. apríl. Slovenské hokejistky sa po roku vrátili do A-skupiny I. divízie MS. Na turnaji "béčka" v Rige obsadili v šesťčlennej skupine s 12 bodmi prvé miesto pred Lotyšskom, keď zaznamenali štyri víťazstvá a prehrali iba s Talianskom. Slovenské hokejistky na 1-B divízii MS 7. apríl. Hádzanárky Slovenska postúpili po desiatich rokoch opäť na ME. Po remíze v záverečnom dueli druhej kvalifikačnej skupiny v Šali s Ukrajinou 25:25 si miestenku na šampionát v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku zabezpečili z tabuľky tímov na tretích miestach. Postup Slovenska na ME v hádzanej žien 10. apríl. Hokejista Juraj Slafkovský strelil svoj premiérový hetrik v zámorskej NHL. Pomohol ním Montrealu Canadiens k vysokému triumfu nad Philadelphiou Flyers 9:3. Po zápase ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia a diváci v Bell Centre mu pripravili ovácie postojačky. Prvý hetrik Slafkovského v NHL

Juraj Slafkovský oslavuje po skompletizovaní prvého hetriku v NHL. (Autor: Reuters)

13. apríl. Slovenské tenistky postúpili na novembrový finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Seville. V kvalifikačnom dueli na harde v bratislavskom NTC zdolali Slovinsko 4:0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžila Renáta Jamrichová, o prvé dva sa v singli postarali Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Hrunčáková. Tenistky sa prebojovali do finálového turnaja Pohára B. J. Kingovej

27. apríl. Džudista Márius Fízeľ získal na majstrovstvách Európy v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii nad 100 kg. V rozhodujúcom súboji repasáže zdolal Nemca Erika Abramova na ippon. fízeľ zaistil pre Slovensko siedmu medailu na podujatí v ére samostatnosti a prvú od roku 2017. Márius Fízeľ na ME Máj 5. máj. Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Fínsku konečné štvrté miesto a zopakovali tak svoje umiestnenie spred roka. V súboji o bronz v Espoo podľahli Švédsku 0:4, keď všetky góly inkasovali až v tretej tretine. Do bojov o cenné kovy sa dostali vďaka štvrťfinálovému triumfu nad Českom (3:2), v semifinále potom podľahli USA jednoznačne 2:7. Hokejový obranca Luka Radivojevič sa dostal do All Star tímu na MS hráčov do 18 rokov vo Fínsku. So šiestimi bodmi (0+6) bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu. Slovenskí hokejisti na MS U18 Luka Radivojevič v All-Star tíme

Luka Radivojevič na MS v hokeji U18 2024. (Autor: Andreas Robanser)

11. máj. Ingrida Bakoš Suchánková získala na ME v karate v chorvátskom Zadare zlatú medailu v kumite do 61 kg. V dramatickom finále zdolala Rakúšanku Lejlu Topalovičovú 6:5. Pre Bakoš Suchánkovú to bol druhý titul európskej šampiónky. Ingrida Bakoš Suchánková na ME 18. máj. Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala striebro v K1 na majstrovstvách Európy v slovinskom Tacene. Mladá "obojživelníčka" nestačila len na Poľku Klaudiu Zwolinskú. Zuzana Paňková na ME

19. máj. Vodní slalomári získali na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal Martikán a Marko Mirgorodský mali jeden dotyk a za víťaznými Slovincami zaostali o 1,36 sekundy. Druhé miesto obsadilo Česko s mankom 23 stotín. Beňuš, Martikán a Mirgorodský na ME 24. máj. Slovenské strelkyne získali na ME v brokových disciplínach v talianskom Lonate zlatú medailu v skeete družstiev. Trio v zložení Vanesa Hocková, Monika Štibravá a Danka Barteková nazbieralo celkovo 352 bodov, o dva body viac ako druhé Taliansko. Hocková, Štibravá a Barteková na ME 26. máj. Bývalého slovenského útočníka Igora Libu uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Majster sveta z roku 1985 sa do nej dostal ako desiaty slovenský hráč v histórii. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v Prahe v záverečný deň MS 2024. Igor Liba v Sieni slávy IIHF 28. máj. Reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku bronzovú medailu v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán. Vo finále zaostal nástrelom 450,2 bodu iba za víťazným Jonom-Hermannom Heggom z Nórska (462,3) a Ukrajincom Serhijom Kulišom (461,1). Patrik Jány na ME

30. máj. Reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku zlatú medailu v puške v ľahu na 50 m. V individuálnej súťaži triumfoval s nástrelom 628,8 a mal náskok 1,8 bodu na druhého Jona Thora Sigurdssona z Islandu. Jány spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom zvíťazili aj v tímovej súťaži. Dve zlaté medaily Jányho na ME

Patrik Jány. (Autor: TASR)

31. máj. Slovenskí strelci Ondrej Holko, Patrik Jány a Štefan Šulek získali na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku striebro v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán. Vo finále prehrali s českým trio Filip Nepejchal, Jiří Přívratský a Petr Nymburský 4:16. Holko, Jány a Šuelk na ME Jún 1. jún. Reprezentanti v športovej streľbe Daniela Demjén Pešková a Ondrej Holko získali na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku zlato v disciplíne puška 50 m v ľahu. Vo finálovom súboji mixu zdolali českú dvojicu Veronika Blažíčková, Petr Nymburský 17:9. Bronz si vybojoval ďalší slovenský pár Miroslava Kyselová a Štefan Šulek. Pešková a Holko na ME 2. jún. Strelec Martin Bolek sa stal majstrom Európy v neolympijskej disciplíne veľkokalibrová pištoľ. Na šampionáte v chorvátskom Osijeku získal v súčte streľby na kruhový a pohyblivý terč 583 bodov a prekonal tak európsky rekord. Martin Bolek na ME

8. jún. Tenistka Renáta Jamrichová s Češkou Terezou Valentovou triumfovali v juniorskej štvorhre na grandslamovom Roland Garros. Vo finále zvíťazili na parížskej antuke ako turnajové trojky nad štvrtým nasadeným americkým párom Iva Jovičová, Tyra Caterina Grantová 6:4, 6:4. Renáta Jamrichová na Roland Garros

Renáta Jamrichová (vľavo) a Tereza Valentová vyhrali štvorhru junioriek na Roland Garros 2024. (Autor: Roland Garros/X)

8. jún. Atlétka Viktória Forsterová obsadila 8. miesto vo finále na 100 m prek. na ME v Ríme, keď zabehla čas 13,25 s. Zvíťazila Francúzka Cyréna Sambová-Mayelová v novom rekorde šampionátu a svetovom výkone roka 12,31. Forsterová v semifinále zlepšila svoj top výkon sezóny na 12,83. Viktória Forster na ME 12. jún. Atlétka Gabriela Gajanová vybojovala striebornú medailu v behu na 800 m na ME v Ríme. Vo finále zabehla 1:58,79 min a pre Slovensko získala prvý cenný kov na podujatí od roku 2018. Gajanová sa postarala o siedmu medailu pre Slovensko na kontinentálnom šampionáte v ére samostatnosti. Gabriela Gajanová na ME

Gabriela Gajanová získala striebornú medailu v behu na 800 m na ME v atletike 2024. (Autor: TASR/AP)

17. jún. Plavec Richard Nagy obsadil na ME v Belehrade 8. miesto v disciplíne 400 m polohové preteky. Vo finále zaplával čas 4:22,14 min a zopakoval svoje umiestnenie, ktoré na rovnakej trati dosiahol pred dvoma rokmi v Ríme. Zlato získal Grék Apostolos Papastamos (4:10,83 min). Richard Nagy na ME

19. jún. Plavkyňa Tamara Potocká obsadila štvrtú priečku v disciplíne 50 m motýlik na ME v Belehrade. Vo finále dohmatla v čase 26,21 sekundy, od zisku bronzovej medaily ju delili iba tri stotiny. Potocká tesne zaostala za treťou Annou Ntountounakiovou z Grécka, zlato získala Švédka Sara Juneviková (25,68 s). Tamara Potocká na ME (motýlik) 22. jún. Tamara Potocká obsadila na ME v plaveckých športoch v Belehrade piatu priečku v disciplíne 200 m polohové preteky. Vo finále dosiahla čas 2:13,39 min, za víťaznou Anastasiou Gorbenkovou z Izraela zaostala o 3,64 sekundy. Tamara Potocká na ME (polohové preteky) 26. jún. Slovenskí futbaloví reprezentanti sa prebojovali do osemfinále ME v Nemecku. Postup spečatili remízou 1:1 s Rumunskom v záverečnom zápase v E-skupine, v ktorej predtým šokujúco zdolali Belgicko 1:0 a prehrali s Ukrajinou 1:2. Slovenskí futbalisti postúpili do osemfinále na EURO 2024 V osemfinále potom boli blízko k senzácii s Anglickom, ktorému podľahli 1:2 po predĺžení. Slovenskí futbalisti prehrali s Anglickom na EURO 2024

Ivan Schranz sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Slovensko - Anglicko v osemfinále EURO 2024. (Autor: TASR/AP)

30. jún. Reprezentantky v rýchlostnej kanoistke Réka Bugárová s Biankou Sidovou získali na MEJ a do 23 rokov na bratislavskom Zemníku bronz v K2 na 500 m v kategórii U23. Na rovnaký kov dosiahol Alex Gavlider v kajaku juniorov na 200 m. Bugárová a Sidová na MEJ

30. jún. Štvorkajak v zložení Dagmar Čulenová, Katarína Pecsuková, Sofia Bergendiová, Hana Zemánková získal na MEJ a do 23 rokov na bratislavskom Zemníku striebornú medailu na 500 m v kategórii U23. O ďalší strieborný kov pre slovenské farby sa postarala juniorská káštvorka v zostave Máté Marsal, Maximilián Szabó, Martin Babík, Máté Lépi. Čulenová, Pecsuková, Bergendiová a Zemánková na MEJ Júl 3. júl. Plavec Samuel Košťál získal na ME juniorov v litovskom Vilniuse striebornú medailu na 200 m motýlik. Vo finále finišoval časom 1:57,62 a o 20 stotín sekundy zaostal za Rumunom Vladom Stefanom Mihalachem. Samuel Košťál na MEJ 14. júl. Tenistka tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky nad trojkou "pavúka" Austrálčankou Emerson Jonesovou 6:3, 6:4. Na tráve All England Clubu získala štvrtý grandslamový titul v kariére. Renáta Jamrichová vo Wimledone 14. júl. Futbalista Ivan Schranz získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca majstrovstiev Európy v Nemecku. Tridsaťročný krídelník sa z nej tešil spolu s Harrym Kaneom, Georgesom Mikautadzem, Jamalom Musialom, Codym Gakpom a Danim Olmom, keďže všetci strelili na turnaji po tri góly. Zlatá kopačka Ivan Schranza

19. júl. Atlétka Laura Frličková získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy do 18 rokov v behu na 100 m prekážok. Na šampionáte v Banskej Bystrici dosiahla vo finále čas 12,97 s. Chodkyňa Petra Kusá získala bronz v disciplíne 5000 m s časom 23:49,22 min. Laura Frličková na ME U18

Laura Frličková získala zlato na ME juniorov 2024. (Autor: SAZ/Ján Súkup)

19. júl. Rýchlostná kanoistka Bianka Sidová získala striebornú medailu na MS do 23 rokov. V bulharskom Plovdive nestačila na 1000 metrovej trati v disciplíne K1 iba na Arinu Tanatmiševovú z Uzbekistanu. Bianka Sidová na MS U23 20. júl. Rýchlostné kanoistky Bianka Sidová a Réka Bugárová získali na MS do 23 rokov striebro v K2 na 500 metrov. V Plovdive boli nad ich sily len Austrálčanky Kailey Harlenová a Natalia Drobotová, na ktoré stratili 238 tisícin sekundy. Sidová a Bugárová na MS U23 29. júl. Vodný slalomár Matej Beňuš získal na OH v Paríži bronzovú medailu v C1. Vo finále skončil tretí so stratou 5,67 sekundy na domáceho Nicolasa Gestina. Striebro patrí Britovi Adam Burgessovi (+5,48). Pre Slovensko je to prvý cenný kov v Paríži, Beňuš má v zbierke v rovnakej disciplíne aj olympijské striebro z Ria de Janeiro 2016. Bronz Mateja Beňuša na OH 2024

Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš pózuje s bronzovou medailou na OH v Paríži 2024. (Autor: TASR)

29. júl. Skejtbordista Richard Tury obsadil na OH v Paríži piate miesto v disciplíne street. Jediný Európan vo finále si pripísal konečnú známku 273,98. Titul olympijského šampióna obhájil Japonec Júto Horigome (281,14), na pódiu ho doplnili dvaja Američania, strieborný Jagger Eaton (281,04) a bronzový Nyjah Huston (279,38). Richard Tury na OH 2024 31. júl. Vodná slalomárka Zuzana Paňková skončila vo finále C1 na OH tesne za stupňami víťazov. Devätnásťročná debutantka pod piatimi kruhmi obsadila 4. miesto, na medailu jej chýbalo 1,12 sekundy. Zuzana Paňková na OH 2024 August 2. august. Tenistka Anna Karolína Schmiedlová nezískala medailu na olympijskom turnaji v Paríži. V piatkovom zápase o 3. miesto podľahla na antuke v areáli Roland Garros najvyššie nasadenej Poľke Ige Swiatekovej hladko 2:6, 1:6. Napriek prehre dosiahla vo francúzskej metropole životný úspech. Anna Karolína Schmiedlová na OH 2024 4. august. Atlétke Gabriele Gajanovej nestačil k postupu do finále behu na 800 m na OH v Paríži ani nový slovenský rekord 1:58,22 min, ktorý zlepšila po 37 rokoch. V druhom semifinálovom behu obsadila 6. priečku a nedostala sa medzi dvojicu postupujúcich priamo, ani medzi dve bežkyne postupujúce časom. Gabriela Gajanová na OH 2024

5. august. Vodný slalomár Jakub Grigar obsadil 6. miesto v kajak krose na olympijských hrách. V malom finále na kanáli vo Vaires-sur-Marne skončil na 2. priečke za Švajčiarom Martinom Dougoudom. Jakub Grigar na OH 2024 15. august. Futbalisti MFK Ružomberok prekvapujúco postúpili do play off Európskej konferenčnej ligy. Úradujúci víťazi Slovnaft Cupu v odvetnom zápase 3. predkola zvíťazili na pôde favorizovaného Hajduku Split 1:0, v play off ich však vyradil FC Noah z Arménska. MFK Ružomberok zdolal Hajduk Split MFK Ružomberok podľahol FC Noah

Hráči MFK Ružomberok sa tešia po strelení úvodného gólu v odvetnom zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL). (Autor: TASR/HINA)

18. august. Kajakár Filip Duda získal zlato v kajak krose na MEJ v Krakove v kategórii juniorov. Postaral sa o druhú medailu pre Slovensko na podujatí po bronze, ktorý v C1 do 23 rokov získala Emanuela Luknárová. Filip Duda na MEJ 23. august. Paulína Bátovská Fialková vybojovala zlatú medailu v superšprinte na MS v letnom biatlone. V estónskom Otepää urobila na strelnici jednu chybu a do cieľa prišla 11,5 sekundy pred Fínkou Suvi Minkkinenovou. Bátovská Fialková štartovala na prvých pretekoch po viac než roku, od marca 2023 pauzovala pre materské povinnosti. Paulína Bátovská Fialková na MS

25. august. Atlétka Gabriela Gajanová vytvorila časom 2:36,42 min nový slovenský rekord v behu na 1000 m. Na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe zároveň zabehla nové osobné maximum a v pretekoch obsadila siedmu priečku. Nový rekord Gabriely Gajanovej 28. august. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po remíze 1:1 s FC Midtjylland zdolali dánskeho súpera v domácej odvete play off 3:2 a stali sa štvrtým klubom zo Slovenska v novodobej histórii súťaže s miestenkou v hlavnej fáze. Naposledy v nej v sezóne 2010/2011 účinkoval MŠK Žilina. Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov

Tréner Vladimír Weiss st. nad hlavami futbalistov ŠK Slovan Bratislava po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov. (Autor: TASR)

30. august. Cyklistka Viktória Chladoňová dosiahla obrovský úspech, keď sa stala novou majsterkou sveta v cross country junioriek. V andorrskom stredisku Pal Arinsal triumfovala s náskokom 36 stotín sekundy pred druhou Rafaellou Carrierovou z Kanady, bronz získala Slovinka Maruša Tereza Šerkeziová (+1:31 min). Viktória Chladoňova na MS 31. august. Slovenský reprezentant Jozef Metelka získal na PH 2024 v Paríži zlatú medailu v stíhacích pretekoch na 4000 m. V sobotnom finále triumfoval po tom, ako jeho súper Brit Archie Atkinson spadol. Metelka zavŕšil v tejto disciplíne zlatý hetrik, keď obhájil triumfy z Ria de Janeiro 2016 i Tokia 2020. Jozef Metelka na PH 2024

Jozef Metelka so zlatou medailou zo stíhacích pretekoch na 4000 m na dráhe v kategórii C4 na PH 2024 v Paríži. (Autor: TASR)

31. august. Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Ján Riapoš vybojovali na PH 2024 v Paríži zlato vo štvorhre. V sobotnom finále kategórie MD4 zdolali najvyššie nasadený pár Džang Jong-džin, Pak Sung-džu z Kórejskej republiky 3:1 na sety. Lovaš s Riapošom získali pre Slovensko druhú zlatú medailu v Paríži, už predtým triumfoval paracyklista Jozef Metelka v stíhacích pretekoch na 4000 m. Lovaš a Riapoš na PH 2024 September 1. september. Slovenskí hokejisti postúpili na ZOH do Milána a Cortiny d'Ampezzo. V rozhodujúcom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave zdolali Kazachstan 3:1 a bez straty bodu sa stali víťazmi D-skupiny. Slovenskí hokejisti v kvalifikácii na ZOH 2026

Slovenskí hokejisti oslavujú postup na ZOH 2026. (Autor: TASR)

1. september. Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová získala na PH 2024 v Paríži zlatú medailu vo vzduchovej puške SH1 na 10 m. Vo finále miešanej súťaže v kategórii R3 triumfovala v novom paralympijskom rekorde 254,2 bodu. Slovenskí strelci ovládli finále, striebro vybojoval Vadovičovej krajan Radoslav Malenovský. Vadovičová a Malenovský na PH 2024 3. september. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na PH v Paríži striebornú medailu vo finále malokalibrovky. Je to jej druhý cenný kov na hrách vo francúzskej metropole, predtým brala zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 m. Slovenská výprava získala v Paríži piatu medailu, popri troch zlatých druhú striebornú. Veronika Vadovičová na PH 2024

11. september. Cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu na ME v cestnej cyklistike v Belgicku v individuálnej časovke junioriek. Trať z Heusden-Zolderu do Hasseltu s dĺžkou 13,3 km absolvovala v čase 18:03,12 minúty. Viktória Chladoňová na ME

Zľava Fee Knavenová, Paula Ostizová a Viktória Chladoňová na pódiu po časovke junioriek na ME v cestnej cyklistike 2024. (Autor: Soňa Niková/Slovenský zväz cyklistiky)

21. september. Vodný slalomár Matej Beňuš sa stal štvrtýkrát v kariére celkovým víťazom Svetového pohára v C1. Na záverečnom podujatí seriálu v španielskom stredisku La Seu d'Urgell mu na to stačilo štvrté miesto vo finále, keď v priamom súboji o prvenstvo v SP zdolal Žiga Linu Hočevara zo Slovinska. Pred Beňušom na tretej priečke skončil v sobotu jeho krajan Michal Martikán, ktorého zdolali iba domáci víťaz Miquel Trave a druhý Ryan Westley z Veľkej Británie. Matej Beňuš vo Svetovom pohári v C1 22. september. Tenistka Rebecca Šramková získala prvý titul vo dvojhre na okruhu WTA. Vo finále turnaja 250 v thajskom meste Hua Hin zdolala Lauru Siegemundovú z Nemecka 6:4, 6:4 a dosiahla životný úspech. Pre Šramkovú to bolo druhé singlové finále v priebehu siedmich dní. Rebecca Šramková s prvým titulom 27. september. Cyklista Martin Svrček získal striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov na MS vo Švajčiarsku. Trasu z Usteru do Zürichu dlhú 173,6 km zvládol za 3:57:24 h a v záverečnom špurte dvojice zaostal len za víťazným Nemcom Niklasom Behrensom. Martin Svrček na MS U23

Zľava Martin Svrček, Niklas Behrens a Alec Segaert na MS v cyklistike 2024. (Autor: Soňa Niková/ SZC)

Október 17. október. Triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila 2. miesto v kategórii žien do 23 rokov na finálovom podujatí SP v španielskom Torremolinos. Nestačila len na Maďarku Karolinu Helgu Horváthovú, za ktorou zaostala o štyri sekundy. Pódium doplnila Maria Tomeová z Portugalska. Zuzana Michaličková vo finále SP 20. október. Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová získala zlatú medailu vo štvorhre na majstrovstvách Európy v Linzi. V nedeľňajšom finále spolu s českou partnerkou Hanou Matelovou zdolali rakúsko-rumunské duo Sofia Polcanová a Bernadette Szőcsová 3:2 na sety. Balážová tak získala vôbec prvý titul pre Slovensko na kontinentálnych šampionátoch. V semifinále vyradili ďalšiu Slovenku Tatianu Kukuľkovú, ktorá tak spolu s Nataliou Bajorovou z Poľska získala bronzovú medailu. Barbora Balážová na ME 24. október. Futsalisti Mimelu Lučenec postúpili do elitného kola Ligy majstrov. V priamom súboji o postup zdolali šampióna Malty Luxol St. Andrews 3:2 a získali jedinú miestenku na domácom turnaji hlavného kola. Lučenec sa stal druhým slovenským klubom, ktorý sa prepracoval medzi šestnástku najlepších. Mimel Lučenec vo futsalovej Lige majstrov

31. október. Slovenský zápasník Achsarbek Gulajev získal na majstrovstvách sveta v neolympijských váhových kategóriách v Tirane bronzovú medailu. V kategórii do 79 kg zdolal vo štvrtkovom dueli o tretie miesto Suldchuua Olonbajara z Mongolska tesne 2:1 na body. Rovnaký cenný kov vo voľnoštýliarskej kategórii do 92 kg vybovjoval aj Batyrbek Cakulov, ktorý v zápase o bronz zvíťazil nad Talianom Benjaminom Konradom Honisom 8:6 na body. Gulajev a Cakulov na MS November 16. november. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v stretnutí C-divízie Ligy národov na pôde Švédska 1:2. Mužstvo trénera Francesca Calzonu obsadilo v 1. skupine konečné druhé miesto a v marci budúceho roka si zahrá play off o postup do "béčka". Švédi si zabezpečili priamy postup do vyššej divízie ešte pred záverečným kolom. Slovenskí futbalisti v Lige národov 20. november. Slovenské tenistky neuspeli vo finále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage. Favorizovanému Taliansku podľahli 0:2. O rozhodujúci druhý bod pre talianske farby sa zaslúžila Jasmine Paoliniová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú hladko 6:2, 6:1. Slovenské tenistky v Pohári Billie-Jean Kingovej December 2. december. Slovenské hádzanárky zakončili účinkovanie na majstrovstvách Európy prehrou s neskoršími majsterkami z Nórska 15:38. V E-skupine v Innsbrucku neuhrali v troch vystúpeniach ani bod a obsadili nepostupové 4. miesto a v rámci celého turnaja boli na poslednej 24. pozícii. V úvodných dvoch dueloch podľahol tím Jorgeho Duenasa hráčkam domáceho Rakúska a Slovinska (v oboch dueloch 24:37). Slovenské hádzanárky na ME

10. december. Plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne do finále disciplíny 200 m polohové preteky. V budapeštianskej Duna aréne zaplávala čas 2:07,17 min., ktorým si vybojovala účasť medzi osmičkou najlepších. Týmto výkonom zároveň prekonala viac ako 25 rokov starý slovenský rekord bývalej olympijskej medailistky Martiny Moravcovej (2:08,55). Rekord Tamary Potockej 15. december. Slovenskí florbalisti prehrali v nedeľnom súboji o 5. priečku na MS v Malmö s favorizovaným Švajčiarskom 3:6. V zápase neudržali vedenie 1:0 i 3:2, nestačili im ani dva góly Michala Dudoviča. Na šampionáte obsadili konečné 6. miesto, čo je ich historicky najlepšie umiestnenie na MS. Slovenskí florbalisti na MS