Mladíci Žiliny vyzvú na domácej pôde Bruggy. Športový program na dnes (25. február)

Na snímke radosť z víťazstva hráčov Žiliny po zápase šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov (UEFA Youth League) vo futbale medzi MŠK Žilina - Liverpool FC .
Na snímke radosť z víťazstva hráčov Žiliny po zápase šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov (UEFA Youth League) vo futbale medzi MŠK Žilina - Liverpool FC . (Autor: TASR)
Sportnet|25. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 25. februára. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 25. február

Futbal

  • 16:00 MŠK Žilina - Club Bruggy, osemfinále mládežníckej Ligy majstrov 

  • 18:45 Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 0:2/ 
  • 21:00 Real Madrid - Benfica Lisabon, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 1:0/ 
  • 21:00 Juventus FC - Galatasaray Istanbul, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 2:5/ 
  • 21:00 Paríž Saint-Germain - AS Monaco, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 3:2/ 

Hokej

  • 17:30 Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov, 48. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary, 48. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno, 48. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, 48. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera, 48. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec, 48. kolo českej extraligy 

Tenis

  • Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
  • Turnaje WTA v Meride a Austine

Akrobatické lyžovanie

  • 11:30 skikros - kvalifikácia SP/účasť SR/

Paralympijské

  • 13:00 Všetko podstatné k ZPH 2026, následne TK      

Volejbal

  • 17:00 VK Slovan Bratislava - KOOPERATIVA Slávia EUBA, skupina o 1.-5. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VA UNIZA Žilina, skupina o 1.-5. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy
  • 17:00 ŠK ELBA Prešov - ŠKM Liptovský Hrádok, skupina o 6.-10. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy 
  • 18:00 VK Pirane Brusno HIT UCM Trnava, skupina o 6.-10. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy

  • 19:00  VK Slávia SPU Nitra - VK Slovan Bratislava, dohrávka 10. kola Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Basketbal

  • 18:00 YOUNG ANGELS Košice - MBK Ružomberok, skupina o 1.-6. miesto – 6. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy 
  • 18:00 ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky, skupina o 1.-6. miesto – 6. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy 
  • 19:30 BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica, skupina o 1.-6. miesto – 6. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: streda, 25. február
Ostatné športy

    Na snímke radosť z víťazstva hráčov Žiliny po zápase šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov (UEFA Youth League) vo futbale medzi MŠK Žilina - Liverpool FC .
    Na snímke radosť z víťazstva hráčov Žiliny po zápase šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov (UEFA Youth League) vo futbale medzi MŠK Žilina - Liverpool FC .
    Mladíci Žiliny vyzvú na domácej pôde Bruggy. Športový program na dnes (25. február)
    dnes 00:00
