Mladíci Žiliny vyzvú na domácej pôde Bruggy. Športový program na dnes (25. február)

Športový program na stredu, 25. február
Futbal
- 16:00 MŠK Žilina - Club Bruggy, osemfinále mládežníckej Ligy majstrov
- 18:45 Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 0:2/
- 21:00 Real Madrid - Benfica Lisabon, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 1:0/
- 21:00 Juventus FC - Galatasaray Istanbul, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 2:5/
- 21:00 Paríž Saint-Germain - AS Monaco, odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov /prvý zápas: 3:2/
Hokej
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov, 48. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary, 48. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno, 48. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, 48. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera, 48. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec, 48. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
- Turnaje WTA v Meride a Austine
Akrobatické lyžovanie
- 11:30 skikros - kvalifikácia SP/účasť SR/
Paralympijské
- 13:00 Všetko podstatné k ZPH 2026, následne TK
Volejbal
- 17:00 VK Slovan Bratislava - KOOPERATIVA Slávia EUBA, skupina o 1.-5. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VA UNIZA Žilina, skupina o 1.-5. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy
- 17:00 ŠK ELBA Prešov - ŠKM Liptovský Hrádok, skupina o 6.-10. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy
- 18:00 VK Pirane Brusno HIT UCM Trnava, skupina o 6.-10. miesto - 2. kolo, ženy - nadstavbová časť Niké extraligy
- 19:00 VK Slávia SPU Nitra - VK Slovan Bratislava, dohrávka 10. kola Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Basketbal
- 18:00 YOUNG ANGELS Košice - MBK Ružomberok, skupina o 1.-6. miesto – 6. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky, skupina o 1.-6. miesto – 6. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy
- 19:30 BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica, skupina o 1.-6. miesto – 6. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: streda, 25. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.