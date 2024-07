Do finále skočil posledným pokusom. Tury senzačne bojoval o medailu

Po troch pádoch ukázal pevné nervy, trik ustál a dostal 91,31 bodu. Do finále postúpil z poslednej 8. priečky. Keď videl koľko získal bodov, nemohol tomu uveriť.

„Asi to tak malo byť. Bol to riadny tlak. Postup vyšiel až posledným skokom. V prvej jazde som bol zadýchaný. Nešlo to teraz, verím, že to lepšie pôjde vo finále,“ hovoril s veľkou úľavou po kvalifikácii pre STVR.

Vo finále je rovnaký systém hodnotenia ako v kvalifikácii. Skejtbordisti majú k dispozícii 2 jazdy a 5 trikov. Do hodnotenia sa ráta lepšie ohodnotená z dvoch jázd a dva najlepšie triky.