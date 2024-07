Štatistiky na úrovni najlepších žien, sebaistý výkon s úsmevom. Slovensko má šampiónku Wimbledonu

Jonesová získala prvý gem až pri svojom druhom podaní, no Jamrichovú to nijak nerozhodilo. Počas prvých desať podaní v zápase mala stopercentnú úspešnosť. Prvý servis pokazila až za stavu 3:1, no gem pohodlne získala.

Raz sa to podarilo Tereze Mihalíkovej, ktorá vyhrala na Australian Open v roku 2015. Kristína Kučová v roku 2007 nenašla premožiteľku na US Open, Martin Kližan zdvihol v júni 2006 nad hlavu cennú trofej na Roland Garros.

Do druhého setu lepšie vstúpila Austrálčanka, ktorá získala prvý gem, no pri vlastnom podaní. Jonesová dokázala však ukradnúť Slovenke prvý gem a dostala sa do vedenia 3:1.

Jamrichová po výhre vo štvorhre na Roland Garros 2024 povedala, že juniorský Wimbledon bude zrejme jej posledným juniorským turnajom a chcela by sa čo najviac sústrediť na seniorské turnaje. Kým medzi juniorkami je svetovú jednotkou, v rebríčku WTA bola na 542. mieste.

"US Open pravdepodobne nie. New York je ďaleko. Pred US Open ani po ňom nie sú ďalšie turnaje, takže by som do Ameriky cestovala len na grandslam.

Zabralo by to 2 – 3 týždne. Skôr by chcela hrať a ďalšie turnaje, na ktoré si môžem vybrať voľnú kartu,“ uviedla vtedy k jej ďalším plánom.