Atlético s Hanckom v boji o osemfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (24. február)

Športový program na utorok, 24. február
Futbal
- 18:45 Atlético Madrid - FC Bruggy, odveta play-off Ligy majstrov
- 21:00 Newcastle United - FK Karabach, odveta play-off Ligy majstrov
- 21:00 Inter Miláno - FK Bodö/Glimt, odveta play-off Ligy majstrov
- 21:00 Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus, odveta play-off Ligy majstrov
Hokej
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Olomouc, 48. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Detva, predkolo play off Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica, predkolo play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
- Turnaje WTA v Meride a Austine
Atletika
- 16:30 súťaž žien, 32. ročník Banskobystrickej latky
- 19:00 súťaž mužov, 32. ročník Banskobystrickej latky
TV program: utorok, 24. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.