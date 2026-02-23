Atlético s Hanckom v boji o osemfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (24. február)

Dávid Hancko (vpravo) v zápase Atlético Madrid - FC Bruggy (Autor: TASR/AP)
24. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 24. februára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 24. február

Futbal

  • 18:45 Atlético Madrid - FC Bruggy, odveta play-off Ligy majstrov
  • 21:00 Newcastle United - FK Karabach, odveta play-off Ligy majstrov
  • 21:00 Inter Miláno - FK Bodö/Glimt, odveta play-off Ligy majstrov
  • 21:00 Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus, odveta play-off Ligy majstrov

Hokej

  • 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Olomouc, 48. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK Detva, predkolo play off Tipos SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica, predkolo play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
  • Turnaje WTA v Meride a Austine

Atletika

  • 16:30 súťaž žien, 32. ročník Banskobystrickej latky
  • 19:00 súťaž mužov, 32. ročník Banskobystrickej latky
TV program: utorok, 24. február
Ostatné športy

    Atlético s Hanckom v boji o osemfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (24. február)
    dnes 00:00
