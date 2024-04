Slovenky si druhýkrát zahrajú na ME, na postup čakali desať rokov

Jorge Dueňas, tréner Slovenska: "Veľmi náročný zápas. Päťdesiat minút sme hrali vyrovnane a dobrú hádzanú. V závere sme však potrebovali trocha viac dôležité hračky, ktoré boli unavené. Nepremenili sme aj nejaké sedmičky, ukrajinská brankárka chytala dobre. Celkovo to však bola dobrá hádzaná."

Barbora Lanczová, najlepšia strelkyňa SR: "Zápas bol veľmi náročný od začiatku do konca. Mali sme aj hluché chvíle, z ktorých sme sa však vedeli dostať. Bod nám stačil, no išli sme na víťazstvo, najlepšie o viac ako päť gólov. Sme veľmi šťastné, že aj toto nám stačilo na ME.

Dnes som premieňala väčšinou sedmičky, ktoré mi spravili spoluhráčky, hádzaná je tímová hra. Na konci prichádzala nervozita aj únava, nakoniec to však dobre dopadlo.

Martina Popovcová, krídelníčka SR: "Je veľmi ťažko hodnotiť zápas, keďže nami lomcujú emócie. Stretnutie sme dotiahli tam, kam sme chceli. Je škoda, že to nebolo víťazstvo o tých päť gólov, mali sme na to. Odovzdali sme však všetko a postúpili sme. Teším sa z toho, ale stále som si to zrejme neuvedomila na sto percent."