Vlhová útočila na víťazstvo, zlomila bránku, Shiffrinová v cieli plakala

Američanka mala v cieli veľký náskok, 1,11 sekundy. Bolo jasné, že súboj o prvenstvo bude opäť záležitosťou dvoch pretekárok.

Vlhová sa pustila opäť agresívne a na druhom medzičase mal náskok dvoch desatín. Potom však urobila chybu, ktorá ju stála víťazstvo.

"Bol to boj od štartu až do cieľa, neviem prečo, ale robila som veľa chýba a mala som čo robiť, aby som sa udržala na trati. Zlomila sa mi bránka, ale našťastie mi nešla pod lyžu, inak by sme sa netešili z druhého miesta.

Kto robí menej chýb, ten vyhráva a ja som ich urobila v druhom kole veľa. Mikaela bola dnes rýchlejšia.

V Jasnej pôjdem tak ako do každých pretekov, vydám zo seba maximum a uvidíme, ako to dopadlo," vravela Petra Vlhová pre RTVS.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v 2. kole