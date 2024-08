Ružomberok mal postup na dosah. Trojgólové manko zmazal, oslabený súper však opäť udrel

Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: "Neviem, čo povedať. Je to na mňa veľa. Tento zápas sme v závere mali mať pod kontrolou a niekam doviesť, no potrestali nás. Ušlo nám to medzi prsty. Hráčov musím pochváliť. To, čo sme chceli, sme aj hrali. Snažili sme sa prenášať hru čo najbližšie k ich bránke a vytvárať tlak a šance. Žiaľ, nevyšlo to, je mi to ľúto. To, čo sa nám stalo po zápase so Splitom, by zamávalo aj s väčšími tímami. Vyzdvihol by som nastavenie a tomu, že hráči dnes verili, že to môžeme zvládnuť. Keď som sa na prvý zápas (s FC Noah) spätne pozeral, tak som čím ďalej, tým viac veril, že sa to naozaj môže podariť. Každý deň som tomu veril viac a viac. Vedel som, že to bude o emócii a energii. Myslím si, že naši hráči splnili všetko, čo sme chceli. Asi by to bol malý zázrak, keby sme dnes dostali Ružomberok do skupinovej fázy EKL."

Martin Boďa, útočník, strelec tretieho gólu Ružomberka: "Ťažko sa to hodnotí. U súpera sme prehrali 0:3 a doma sme to chceli otočiť. To sa nám aj darilo, no škoda, že sme nepridali štvrtý gól. Veľmi nás to mrzí, mali sme na dosah skupinovú fázu. Účinkovanie v EKL bolo pre mnohých našich mladých hráčov, vrátane mňa, veľmi dobrá skúsenosť. O to viac ma mrzí, že sme sa neprebojovali do skupiny. Boli sme blízko."

Tomáš Frühwald, brankár MFK Ružomberok: "Všetci prežívame veľké sklamanie. Boli sme blízko k tomu, aby sme napísali históriu a doviedli klub do skupiny EKL. Ťažko sa mi hľadajú slová, no na druhej strane môžeme byť hrdí na to, čo sme predviedli nielen dnes, ale počas celej cesty v štyroch predkolách. Pred týmto zápasom nám nikto neveril, no my sme ukázali, že je možné uspieť. Potom však prišla chvíľka nekoncentrovanosti, ktorú súper využil a dal z toho gól. To rozhodlo. Veľmi to mrzí. Prežívame veľký smútok."