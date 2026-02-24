Vlhová vyslala jasný odkaz po ZOH. Posledné týždne sú najväčšie víťazstvo, hovorí

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Fotogaléria (12)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
SITA|24. feb 2026 o 09:59
ShareTweet2

V ženskom slalome skončila na 20. mieste.

Emotívne priznanie, ktoré zdvihlo fanúšikov zo stoličiek! Petra Vlhová po návrate zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo otvorene prehovorila o tom, čo pre ňu znamenala účasť pod piatimi kruhmi.

„Aj keď som nevyhrala žiadnu medailu, tak pre mňa posledné týždne sú najväčšie víťazstvo,“ napísala na Facebooku a jasne dala najavo, že tentoraz nešlo o kovy, ale o niečo oveľa osobnejšie.

Ešte začiatkom januára pritom jej štart vyzeral ako niečo sci-fi. Po vážnom zranení kolena, operácii a zdĺhavej rekonvalescencii bojovala nielen s časom, ale aj s vlastnou hlavou.

Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
12 fotografií
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová prichádza do cieľa v 1. kole slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová v cieli 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po 2. kole slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po 2. kole slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po 2. kole slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.

Priznala, že išlo o rozhodnutie, ktoré sa spočiatku zdalo nereálne: „Spomienky na celý život vďaka môjmu rozhodnutiu ísť na olympijské hry a zabojovať o to, čo bolo ešte začiatkom januára doslova nemožné.“ Práve tento moment, keď sa napriek všetkému postavila na štart, označuje za svoje osobné zlato.

Koleno je cítiť, ale drží. Vlhová je odhodlaná bojovať ďalej, zlato Shiffrinovej praje
Súvisiaci článok
Koleno je cítiť, ale drží. Vlhová je odhodlaná bojovať ďalej, zlato Shiffrinovej praje

V Cortine sa predstavila v tímovej súťaži žien, kde nedokončila slalomovú časť, a o niekoľko dní v ženskom slalome skončila na 20. mieste. Na medailu to tentoraz nebolo, no vzhľadom na okolnosti išlo o výkon, ktorý mnohí označili za malý športový zázrak.

„Vďaka všetkým mojím najbližším ľuďom som to zvládla a som na seba extrémne hrdá,“ odkázala tým, ktorí pri nej stáli počas najťažších mesiacov kariéry.

VIDEO: Petra Vlhová v 2. kole slalomu na ZOH 2026

Jej status zakončili slová plné emócií a úľavy: „Bola to jazda… Ďakujem Cortina.“ Vlhová vyslala jasný odkaz, že niekedy je najväčšie víťazstvo už len to, že sa po páde a náročnom období dokážete postaviť a opäť bojovať.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová so svojím otcom Jeffom po víťazstve v slalome v Aspene 2015.
Mikaela Shiffrinová so svojím otcom Jeffom po víťazstve v slalome v Aspene 2015.
Bolo to desivé, hovorí Shiffrinová. Po smrti otca mala strach, na ZOH nechcela víťaziť
Miroslav Kováčik|dnes 10:25|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Vlhová vyslala jasný odkaz po ZOH. Posledné týždne sú najväčšie víťazstvo, hovorí