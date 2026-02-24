Vlhová vyslala jasný odkaz po ZOH. Posledné týždne sú najväčšie víťazstvo, hovorí

Emotívne priznanie, ktoré zdvihlo fanúšikov zo stoličiek! Petra Vlhová po návrate zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo otvorene prehovorila o tom, čo pre ňu znamenala účasť pod piatimi kruhmi.
„Aj keď som nevyhrala žiadnu medailu, tak pre mňa posledné týždne sú najväčšie víťazstvo,“ napísala na Facebooku a jasne dala najavo, že tentoraz nešlo o kovy, ale o niečo oveľa osobnejšie.
Ešte začiatkom januára pritom jej štart vyzeral ako niečo sci-fi. Po vážnom zranení kolena, operácii a zdĺhavej rekonvalescencii bojovala nielen s časom, ale aj s vlastnou hlavou.
Priznala, že išlo o rozhodnutie, ktoré sa spočiatku zdalo nereálne: „Spomienky na celý život vďaka môjmu rozhodnutiu ísť na olympijské hry a zabojovať o to, čo bolo ešte začiatkom januára doslova nemožné.“ Práve tento moment, keď sa napriek všetkému postavila na štart, označuje za svoje osobné zlato.
V Cortine sa predstavila v tímovej súťaži žien, kde nedokončila slalomovú časť, a o niekoľko dní v ženskom slalome skončila na 20. mieste. Na medailu to tentoraz nebolo, no vzhľadom na okolnosti išlo o výkon, ktorý mnohí označili za malý športový zázrak.
„Vďaka všetkým mojím najbližším ľuďom som to zvládla a som na seba extrémne hrdá,“ odkázala tým, ktorí pri nej stáli počas najťažších mesiacov kariéry.
VIDEO: Petra Vlhová v 2. kole slalomu na ZOH 2026
Jej status zakončili slová plné emócií a úľavy: „Bola to jazda… Ďakujem Cortina.“ Vlhová vyslala jasný odkaz, že niekedy je najväčšie víťazstvo už len to, že sa po páde a náročnom období dokážete postaviť a opäť bojovať.
