Výborná vizitka slovenského obrancu. Dostal sa do All-Star tímu MS do 18 rokov

ESPOO. Slovenský hokejový obranca Luka Radivojevič sa dostal do All Star tímu na MS hráčov do 18 rokov vo Fínsku.

Po nedeľnom finálovom stretnutí o tom informovali organizátori šampionátu.

Radivojevič bol so šiestimi bodmi (0+6) najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku.