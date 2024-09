Slovensko získalo ďalšie dve medaily, Vadovičová získala zlato

Vo vyraďovacej fáze sa obaja slovenskí reprezentanti striedali na prvých priečkach a napokon sa dostali až do záverečného rozstrelu o zlato.

Vadovičová ako líderka zaznamenala v posledných dvoch výstreloch 10,8 a 10,5, kým Malenovský trafil "iba" dvakrát 10,4.

Bronz získal Španiel Juan Antonio Saavedra, ktorý pridal druhý cenný kov z PH po striebre z Londýna 2012.

"Dnes to vyšlo tak, ako to má byť, tak ako to máme natrénované. A tá forma z tréningu sa udržala aj do súťaže. Išla som s nadhľadom.

Ráno mi tréner povedal, aby som nezabudla, že toto mám odskúšané už miliónkrát a celý deň som si to prehrávala v hlave. Sústredila som sa na to, že som bola už mnohokrát vo finále a že ja určujem ten trend," povedala víťazka.

"Ani to neviem opísať, konečne je tu to zadosťučinenie. Práve toto bola tá disciplína, v ktorej som si veril a mal som šancu na medailu.

Teraz mi padol kameň zo srdca a dúfam, že to bude pokračovať ďalej," uviedol Malenovský.