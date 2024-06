Slovákov pripravila o triumf penalta, napriek tomu oslavujú postup do osemfinále

/zdroj: TV Markíza/

Stanislav Lobotka, stredopoliar Slovenska a hráč zápasu: "Momentálne je to niečo neopísateľné. Dokázali sme to a najviac ma teší, že sme to dokázali vlastnou hrou. Od začiatku sme chceli hrať svoju hru, bojovali sme jeden za druhého. Aj po strate lopty sme išli všetci naspäť. Dokázali sme to ako jeden tím. Na postupe má zásluhu viacero ľudí, pokúsime sa dostať čo najďalej."

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Super zápas z našej strany, chalani odviedli výborný výkon, súperovi sme toho dovolili málo. Som veľmi šťastný, tešíme sa z postupu. Myslím si, že sme dosiahli niečo dôležité. Dokázali sme hrať tri zápasy na vysokej úrovni proti tímom, ktoré sú rebríčkovo vyššie. Máme pred sebou ďalší cieľ, chceme vydržať na šampionáte čo najdlhšie. Verím, že budeme na osemfinále dobre pripravení."