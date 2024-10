Stala sa prvou Slovenkou. Balážová dokonala skvelú jazdu a z ME berie zlato

Balážová s Matelovou mali dobrý vstup do duelu o zlato a prvý set vyhrali na sedem. V druhom však spravili viacero nevynútených chýb a prehrali ho rovnakým pomerom.

Pre obe je to premiérový titul z veľkých podujatí. Balážová na ME získala doteraz dve strieborné a jednu bronzovú medailu v mixoch.

V ňom išli Balážová s Matelovou až do päťbodového vedenia (6:1) a tentokrát ho už nestratili. Favoritky síce znížili na 6:8, no Balážová s Matelovou si záver postrážili a vyhrali 11:6.

Následne dokázalo zmazať manko z 3:6 na 6:6 a po najdlhšej výmene viedlo 9:7. Polcanová so Szőcsovou vyhrali 11:7, vyrovnali na 2:2 a tak o titule rozhodol až posledný možný set.

V treťom po niekoľkých dlhších výmenách dostali papierové favoritky pod tlak a išli do vedenia 7:3. Sľubný náskok však neudržali, Matelová pokazila dva smeče, Szőcsová nie a bolo 9:9. V koncovke im však pomohla aj sieťka a tak išli do vedenia 2:1 na sety.

Slovensko pridalo na prebiehajúcom šampionáte aj bronzový kov, ktorý si vybojovala Tatiana Kukuľková spolu s Nataliou Bajorovou z Poľska. V semifinále štvorhry ich vyradili práve Balážová s Matelovou.

Polcanovú so Szőcsovou čakal v Linzi ešte jeden zápas, no na opačných koncoch stola. Obe sa totiž prebojovali do finále ženskej dvojhry.