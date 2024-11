Sen o trofeji sa rozplynul. Slovenky vo finále podľahli Taliankám bez väčšieho boja

Billie Jean King Cup 2024 - finále

Napriek prehre s Talianskom dosiahli v Malage obrovský úspech. Na ceste do finále postupne vyradili USA, Austráliu i Veľkú Britániu.

Paoliniová potvrdzovala, prečo v tomto roku postúpila do finále na Roland Garros i vo Wimbledone, mala navrch vo výmenách, výborne pokrývala celý kurt. V druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 5:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.

"Som sklamaná, že som Paoliniovú viac nepotrápila, ale klobúk dolu pred jej výkonom. Hrá konzistentne počas celej sezóny, dnes to potvrdila. Robila som príliš veľa chýb najmä z forhendu. Škoda, že sme nemali po semifinále deň pauzu na regeneráciu, možno by som bola odolnejšia v dlhých výmenách," uviedla Šramková.

Hrunčáková hodnotí vystúpenie Sloveniek v Malage veľmi pozitívne. "Až o niekoľko dní si naplno uvedomíme, čo sme tu dosiahli. Keby nám niekto pred začiatkom turnaja povedal, že postúpime do finále, brali by sme to všetkými desiatimi. Pre mňa je každá prehra ťažká, či už na turnajoch alebo v Pohári Billie-Jean Kingovej. Odohrali sme však v Malage skvelé zápasy."

Slovenský kapitán Matej Lipták priznal, že Talianky boli vo finále priveľkým sústom. "Veľký kompliment talianskemu tímu, odohral skvelé zápasy a dnes bol lepší. V prvom dueli sme boli bližšie k úspešnému výsledku, škoda, že Viki nevyužila svoje šance. Jasmine hrala proti Rebecce neuveriteľne, veľmi ju nabudilo, že Bronzettiová získala prvý bod a Talianky viedli. Teraz sme smutní, ale celkovo sme veľmi spokojní, že sme postúpili do finále. Na baby som hrdý."

Talianske oslavy takmer po dekáde

Talianky si zopakovali finále spred roka, kedy nestačili na Kanadu, tentokrát však s úspešným koncom a vybojovali trofej prvýkrát od roku 2013.