Parádny úspech. Slovenskí strelci získali na ME v jednej disciplíne zlato aj bronz

OSIJEK. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Daniela Demjén Pešková a Ondrej Holko získali na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku zlato v disciplíne puška 50 m v ľahu.

Demjén Pešková s Holkom boli najlepší už v kvalifikácii, keď nástrelom 419,1 bodu výrazne predstihli českých konkurentov (413,9). Obe dvojice postúpili do boja o zlato, v ktorom mali od začiatku navrch Slováci a získali titul.

Pre Holka je to druhý titul na prebiehajúcich ME, so Šulekom a Patrikom Jánym sa tešili zo zlata v rovnakej disciplíne v súťaži tímov. V tej istej zostave skončili strieborní v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán.

VIDEO: Záznam z disciplíny puška 50 m v ľahu na ME v Osijeku 2024