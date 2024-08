Grigar nebol ďaleko od medaily. V krose dostávate riadne údery a je to čisto o šťastí, vraví

"Bavil by som sa touto disciplínou viac, ak by som jej rozumel. Takto je to o rýchlych reakciách. Ak by som ju poriadne trénoval, vedel by som byť lepší," hovoril pred štvrťfinálovou jazdou Grigar.

V malom finále (jazda o 5. miesto) mal Grigar výborný štart, no potom sa nechal súpermi vytlačiť a prepadol sa.

V závere ešte zabojoval. Do cieľa prišiel na 7. priečke po chybe Poliaka Polaczyka sa posunul na konečné 6. miesto.

„Znie to neuveriteľne. Myslím, že to nik nečakal. Ani ja a som rád, že to tak vyšlo. Ťažko povedať, či som si to užil. Je to jeden veľký chaos. V rámci každej jazdy som dostal pár úderov a budem musieť zobať ľad a chladiť všetky tie miesta, lebo dosť úderov to bolo. Snažil som sa cez to prekorčuľovať a vyšlo to na 6. miesto,“ hodnotil Grigar svoj výsledok v kajak krose.

Kajak kros bol pre divákov atraktívny. Poradie v jazdách sa neustále menilo. Na vode dochádzalo k súbojom.