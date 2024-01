Svitko aj Varga zvládli Rely Dakar výborne, obaja si oproti vlaňajšku polepšili

Jazdec tímu Varga Motorsport Team je len druhým slovenským pretekárom, ktorému sa v celkovom poradí podarilo obsadiť pódiovú priečku.

Medzi motocyklami si druhý triumf v kariére vybojoval Ricky Brabec.

„Nebolo to ľahké. Trať bola naozaj náročná súťaž. Ross Branch a môj vlastný tím ma držali na nohách, ale nielen mňa, myslím, že sme sa držali na nohách všetci. Určite to bol pre všetkých boj až do konca. Tento raz to bolo oveľa ťažšie.

V roku 2020 sme mali od začiatku veľký náskok. Myslím, že tu sme s Rossom strávili tri dni s rozdielom niekoľkých sekúnd. Boli to tesné preteky pre nás všetkých," reagoval pre oficiálnu stránku Brabec.

V kategórii automobilov má štvrtý titul veterán Carlos Sainz starší. Prvý raz však na Dakare uspelo auto s eletrickým pohonom. Španiel zvíťazil s Audi.

"Keď tvdo pracujete, veríte si a máte okolo seba dobrý tím, drina sa vždy vyplatí. Toto auto je zvláštne a je veľmi ťažké ho riadiť. Nebolo jednoduché ho zvládnuť. Som veľmi tastny aj za Audi, že sa nám podarilo dokončiť a vyhrať tieto preteky. Aby ste tu boli v mojom veku a udržali sa na tejto úrovni, musíte predtým veľa pracovať. Neprichádza to samo. Vyplatí sa len tvrdá práca," hovoril 61-ročný Sainz.

V kategórii kamiónov zvíťazila česká posádka s vodičom Martinom Macíkom na kamióne Iveco.