Kapustová excelovala aj v Osrblí, na ME získala bronzovú medailu

Pri premiére na ME mimoriadne potešila fanúšikov v Osrblí. Vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov senzačne vybojovala bronzovú medailu.

OSRBLIE. Do seniorského biatlonu vtrhla s razanciou, akú slovenský biatlon v posledných rokoch nezažil. Ema Kapustová je najväčším prekvapením sezóny.

Zdolali ju len Nórka Maren Kirkeeideová a reprezentantka Moldavska Alina Stremousová, obe mali rovnako ako Kapustová čistú streľbu.

Od zlatej Nórky delilo mladú Slovensku 59 sekúnd.

Bronz získala Kapustová s výrazným odstupom od štvrtej priečky, pred Nórkou Idou Lienovou mala viac ako minútový náskok.

Kaputová vybojovala pre Slovensko na ME prvú seniorskú medailu po ôsmich rokoch. Pred ňou to naposledy dokázala Paulína Bátovská-Fialková a miešaná štafeta na ME 2016 v Ťumeni.

Na strelnici si to vydrela

Kapustová sa od prvých medzičasov pohybovala na najvyšších priečkach. Každú streleckú položku zvládla s veľkým prehľadom a bezchybne.

Keďže vo vytrvalostných pretekoch je za nepresný výstrel trestná minúta, streľba je ešte dôležitejšia ako v iných disciplínach.