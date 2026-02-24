VIDEO: Parádna jazda Nórov pokračuje. Outsider žije senzáciu, Inter ostal zahanbený

Futbalisti Interu Miláno senzačne zostali pred bránami osemfinále Ligy majstrov.
Finalista uplynulej edície súťaže nezvládol úlohu favorita v dvojzápase play off o účasť v elitnej šestnástke proti nórskemu FK Bodö/Glimt, keď po výsledku 1:3 v prvom dueli prehral aj v domácej odvete 1:2.
Do osemfinále okrem Bodö v utorok postúpili aj Atletico Madrid, Newcastle United a Bayer Leverkusen.
Bodö/Glimt sa vlani prebojovalo až do semifinále Európskej ligy a v tejto sezóne je prekvapením Ligy majstrov.
Suverénny líder talianskej ligy s ním v dvojzápase dvakrát prehral, hoci v utorkovej odvete na San Sire mal od úvodu výraznú územnú a streleckú prevahu i viaceré príležitosti na otvorenie skóre.
Proti však bol ruský brankár hostí Nikita Chajkin, ktorý svoj tím viacnásobne podržal. Po prestávke potom prišli dva údery severského tímu - najskôr sa po veľkej chybe Manuela Akanjiho gólovo presadil Jens Hauge a potom zakončil rýchlu kombináciu Hakon Evjen po asistencii Haugeho na 2:0 z pohľadu hostí.
Alessandro Bastoni síce v 76. minúte znížil, no to už na vypadnutí Interu nič nezmenilo.
VIDEO: Vítazný gól Bodö/Glimt v odvete s Interom
Podľa očakávania sa v osemfinále predstavia aj Newcastle United a Bayer Leverkusen.
Hráči Newcastlu sa medzi šestnásť najlepších v Lige majstrov dostali premiérovo, o čom prakticky rozhodli už triumfom 6:1 v prvom zápase na pôde azerbajdžanského šampióna FK Karabach.
Aj v odvete potvrdil zástupca Premier League pozíciu favorita, keď už v šiestej minúte viedol po zásahoch Sandra Tonaliho a Joelintona o dva góly a napokon sa tešil z výhry 3:2.
VIDEO: Úvodný gól Tonaliho
Leverkusen si do odvety priviezol sľubný náskok 2:0 z horúcej pôdy Olympiakosu Pireus a doma si ho postrážil. Na postup mu stačila aj bezgólová remíza.
Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, na Bodö/Glimt čaká jeden z dua Sporting Lisabon či Manchester City.
Newcastle vyzve Chelsea alebo Barcelonu a Leverkusen si v osemfinále zmeria sily buď s Arsenalom alebo Bayernom Mníchov. Mená súperov sa postupujúci dozvedia po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.
Liga majstrov - odvety play off o osemfinále
Inter Miláno - FK Bodö/Glimt 1:2 (0:0)
Góly: 76. Bastoni - 58. Hauge, 72. Evjen
/prvý zápas: 1:3, postúpilo Bodö/Glimt/
Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus 0:0
/prvý zápas: 2:0, postúpil Leverkusen/
Newcastle United - FK Karabach 3:2 (2:0)
Góly: 4. Tonali, 6. Joelinton, 52. Botman - 50. Duran, 57. Cafargulijev
/prvý zápas: 6:1, postúpil Newcastle/