VIDEO: Parádna jazda Nórov pokračuje. Outsider žije senzáciu, Inter ostal zahanbený

Hráči Bodö/Glimt sa tešia z víťazstva nad Interom Miláno a postupu od osemfinále Ligy majstrov
Hráči Bodö/Glimt sa tešia z víťazstva nad Interom Miláno a postupu od osemfinále Ligy majstrov (Autor: TASR/AP)
24. feb 2026 o 23:00
Vlaňajší finalista prekvapivo vypadol.

Futbalisti Interu Miláno senzačne zostali pred bránami osemfinále Ligy majstrov.

Finalista uplynulej edície súťaže nezvládol úlohu favorita v dvojzápase play off o účasť v elitnej šestnástke proti nórskemu FK Bodö/Glimt, keď po výsledku 1:3 v prvom dueli prehral aj v domácej odvete 1:2.

Do osemfinále okrem Bodö v utorok postúpili aj Atletico Madrid, Newcastle United a Bayer Leverkusen.

Bodö/Glimt sa vlani prebojovalo až do semifinále Európskej ligy a v tejto sezóne je prekvapením Ligy majstrov.

Hráči Bodö/Glimt sa tešia z víťazstva
Hráči Bodö/Glimt sa tešia z víťazstva
Hráči Bodö/Glimt sa tešia z víťazstva
Hráči Bodö/Glimt sa tešia z víťazstva
Suverénny líder talianskej ligy s ním v dvojzápase dvakrát prehral, hoci v utorkovej odvete na San Sire mal od úvodu výraznú územnú a streleckú prevahu i viaceré príležitosti na otvorenie skóre.

Proti však bol ruský brankár hostí Nikita Chajkin, ktorý svoj tím viacnásobne podržal. Po prestávke potom prišli dva údery severského tímu - najskôr sa po veľkej chybe Manuela Akanjiho gólovo presadil Jens Hauge a potom zakončil rýchlu kombináciu Hakon Evjen po asistencii Haugeho na 2:0 z pohľadu hostí.

Alessandro Bastoni síce v 76. minúte znížil, no to už na vypadnutí Interu nič nezmenilo.

VIDEO: Vítazný gól Bodö/Glimt v odvete s Interom

Podľa očakávania sa v osemfinále predstavia aj Newcastle United a Bayer Leverkusen.

Hráči Newcastlu sa medzi šestnásť najlepších v Lige majstrov dostali premiérovo, o čom prakticky rozhodli už triumfom 6:1 v prvom zápase na pôde azerbajdžanského šampióna FK Karabach.

Aj v odvete potvrdil zástupca Premier League pozíciu favorita, keď už v šiestej minúte viedol po zásahoch Sandra Tonaliho a Joelintona o dva góly a napokon sa tešil z výhry 3:2.

VIDEO: Úvodný gól Tonaliho

Leverkusen si do odvety priviezol sľubný náskok 2:0 z horúcej pôdy Olympiakosu Pireus a doma si ho postrážil. Na postup mu stačila aj bezgólová remíza.

Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, na Bodö/Glimt čaká jeden z dua Sporting Lisabon či Manchester City.

Newcastle vyzve Chelsea alebo Barcelonu a Leverkusen si v osemfinále zmeria sily buď s Arsenalom alebo Bayernom Mníchov. Mená súperov sa postupujúci dozvedia po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.

Liga majstrov - odvety play off o osemfinále

Inter Miláno - FK Bodö/Glimt 1:2 (0:0)

Góly: 76. Bastoni - 58. Hauge, 72. Evjen

/prvý zápas: 1:3, postúpilo Bodö/Glimt/

Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus 0:0

/prvý zápas: 2:0, postúpil Leverkusen/

Newcastle United - FK Karabach 3:2 (2:0)

Góly: 4. Tonali, 6. Joelinton, 52. Botman - 50. Duran, 57. Cafargulijev

/prvý zápas: 6:1, postúpil Newcastle/

Liga majstrov

Liga majstrov

