Hancko zachránil Atlético, bol ako múr. Madrid oslavuje hrdinu z malej krajiny

Na štadióne Metropolitano Stadium bol slávnostný večer. Hráči Atlético Madrid po záverečnom hvizde absolvovali čestné kolo a ďakovali fanúšikom za podporu počas celých 90 minút. Dôvod bol jasný – postup do osemfinále Liga majstrov UEFA.
Atlético v odvete play-off Ligy majstrov zdolalo Club Brugge 4:1, keď sa hetrikom blysol nórsky útočník Alexander Sørloth. Prvý zápas sa skončil v Belgicku nerozhodne 3:3.
Medzi hlavné postavy domácich opäť patril Slovák Dávid Hancko.
Tentoraz ho tréner Diego Simeone nasadil do stredu obrany – a pôsobil ako múr. Pevný, koncentrovaný, rozhodný.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Madrid - Club Bruggy
„Sústredený, v 18. minúte odhlavičkoval v malom pokutovom území strelu Vetlesena, ktorá smerovala do brány. Dôrazný pri výpomoci Ruggerimu proti Forbsovi.
Neprekonateľný aj po zlej prihrávke Kokeho na hranici šestnástky. Udržal si dôraz a keď bolo treba, pomohol aj pri rozohrávke. Veľmi spoľahlivý,“ hodnotil jeho výkon denník Marca. Hancko dostal vysokú známku – osmičku.
Odvrátil jasný gól
Slovák v prvom polčase Atlético zachránil, keď hlavou odvrátil strelu, ktorá smerovala do opustenej brány.
„Odvážny pri vysúvaní sa a zapájaní do útoku medzi líniami, zároveň s kvalitnými defenzívnymi zákrokmi, keď na hranici možností zastavoval nebezpečné akcie Brúgg. Osem ziskov lopty, päť vyhraných súbojov zo siedmich a tri odkopnutia,“ hodnotil Slováka Jesús Colina z denníka AS.
Denník Mundo Deportivo ho zhodnotil stručne: „Spoľahlivý. Dobrý zápas zo strany Slováka, ktorý sa pri viacerých príležitostiach dokázal presadiť pred súperom a včas zasiahnuť.“
Hancko nemal toľko priestoru zapájať sa do ofenzívy, no vzadu bol bezchybný.
Najviac vyťažený
„Záchranca v malom pokutovom území, keď hlavou odvrátil obrovskú šancu Vetlesena. Pohyboval sa a snažil sa ponúkať podporu, aby zabránil prienikom Brúgg,“ dodal portál eldesmarque.com.
Gabriel Buendía zo serveru Atletico Stats k Hanckovi doplnil konkrétne čísla: „Mapa defenzívnych činností Dávida Hancka je impozantná. Osem ziskov lopty, tri odkopnutia a päť vyhraných súbojov zo siedmich. A s loptou bol mimoriadne prehľadný proti vysokému pressingu Brúgg – 58 úspešných prihrávok zo 64.“
Bol to už 36. zápas Slováka v drese Atlética v tomto ročníku. Zo všetkých hráčov tímu má najväčšiu porciu odohraných minút.
Mužom zápasu bol nórsky útočník Alexander Sørloth, ktorý strelil tri góly.
„Bol to neuveriteľný zápas. Ofenzívne sme tlačili veľmi dobre a spoluhráči mi dali výborné prihrávky,“ povedal Nór pre Movistar. Madrid tak oslavoval hrdinu, ktorý pochádza z neveľkej krajiny. Nórsko má rovnaký počet obyvateľov ako Slovensko.
Má niečo, čo iní nemajú
„Momentálne sa cítim veľmi dobre. Byť efektívny pred bránou je fantastický pocit,“ dodal na margo troch gólov, ktoré strelil.
Ako reagoval tréner Diego Simeone?
„Mám veľkú dôveru v hráčov, pretože sú veľmi dobrí. Sørloth má niečo, čo ostatní hráči nemajú. Dnes podal výkon na úrovni, ktorú od neho potrebujeme. Dúfam, že si túto konzistentnosť udrží, pretože ju potrebujeme.“
Spoluhráč Cardoso vyzdvihol tiež vysoké Nóra, ktorý udržal takmer každú loptu. „Je to stroj. Máme šťastie, že ho máme.“
Pre trénera Diega Simeoneho to bol 125. zápas na lavičke Atlética v najvyššej európskej klubovej súťaži – a oslávil ho postupom medzi najlepších šestnásť.