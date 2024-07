Paňkovú zavalili slzy šťastia: Štvrté miesto bolí, ale je nádherné. Užívala som si to

OH 2024 - vodný slalom Finále C1 ženy:

1. Jessica Foxová Austrália 101,06 s 2. Elena Liliková Nemecko 103,54 s 3. Evy Leibfarth USA 109,95 s 4. Zuzana Paňková Slovensko 111,07 s 5. Ana Satilová Brazília 112,70 s 6. Monica Doria Vilarrublaová Andorra 113,58 s

PARÍŽ. Slovenská kanoistka Zuzana Paňková zaznamenala na olympijských hrách v Paríži veľmi pekný výsledok. Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024 Devätnásťročná reprezentantka sa umiestnila na štvrtom mieste a dosiahla po bronze Matej Beňuša zatiaľ druhé najlepšie slovenské umiestnenie na prebiehajúcich hrách. Olympijské zlato v disciplíne C1 získala Jessica Foxova z Austrálie, ktorá obhájila titul šampiónky z Tokia.

Jazdu zmenili Paňková v semifinále obsadila deviate miesto. V jazde spravila niekoľko drobných chybičiek, z ktorých sa chcela poučiť.

„Náročnú pasáž sme si chceli trošku poistiť. Vedel som, že je silná v ďalších úsekoch. Vyplatilo sa nám to. Ak by sa nedotkla na začiatku brány, tak by vyšlo všetko, ako sme chceli. Na jej štýl to bola trošku pasívna jazda, ale vo finále chceme zmeniť frekvenciu pádlovania. Chceme, aby jej jazda mala presnejšie zábery v správnej chvíli a v správny čas,“ povedal pre STVR tréner Peter Murcko.

Čas sa nabaľoval Slovenka mala vo finále lepší začiatok. Náročnú pasáž na bránkach šesť a sedem prešla lepšie ako v semifinále. V spodnej časti nemala ideálne tri nájazdy do brán a strácala desatinky sekundy. Paňková prišla do cieľa na priebežnom druhom mieste a nahnevane zalomila rukami. Vedela, že v jazde mala rezervy aj napriek tomu, že ju prešla čisto.

„Nebola to zlá technická jazda. Po troške sa jej však čas nabaľoval čas. Po prvej semifinálovej jazde sa skonsolidovala. Šla čisto. Je to perspektíva do budúcnosti,“ komentoval pre STVR bývalý kanoista Tomáš Kučera. „Pekná jazda. Ťažké pasáže prešla pekne. Boli tam však drobné chyby, kde sa nazbieral čas. Urobila však to, čo sa od nej čakalo. Určite to vie aj lepšie. Je z toho však pekné umiestnenie,“ povedal v štúdiu STVR Alexander Slafkovský. Šla najlepšie, ako vedela Paňková pred kamerami Slovenskej televízie plakala. Boli to však slzy šťastia. „Lepší výkon som už nevedela dať. Naozaj som šla všetko tak, ako som chcela. Štvrté miesto zabolí, ale je nádherné. Keď som čakala v cieli, vedela som, že mi to zrejme nevyjde, ale dúfala som. Užívala som si moment a atmosféru. Teraz budem drieť ďalej, štvrté miesto ma nakoplo,“ povedala mladá kanoistka.

„Som šťastný. Je to vyvrcholenie niekoľkoročnej práce so Zuzkou. Je to nádherné. O štvrtom mieste sa mi ani nesnívalo. Neviem posúdiť, či chýbalo málo alebo viac. Každú jednu jazdu na olympijských hrách sme šli dobre. Zuzana má obrovský potenciál. Všetko sa len začína, má pred sebou dobre naštartovanú kariéru. Viem, na čom treba zapracovať a teším sa na to. Môžeme byť ešte úspešnejší,“ povedal pre STVR tréner Peter Murcko. Preniesla si pohodu Paňková sa kvalifikovala na olympijské hry vo veku osemnásť rokov. „Prvá noc doma po príchode a zisku miestenky bola čudná. Hlavou mi bežalo, že idem na olympiádu a znova ležím vo svojej detskej izbe. Prevracala som sa celú noc,“ uviedla v rozhovore pre Sportnet.

Rodáčka z Košíc odmalička splavovala rieky Hornád a Dunajec so starými rodičmi. Keď mala šesť rokov prišla do klubu vodného slalomu a šport si okamžite zamilovala. „Rada som trávila čas na loďke, no táto bola rýchlejšia, porovnávala som sa s ostatnými, pretekala som. Milujem vyhrávať.“