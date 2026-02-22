Vaša slanina je len šunka. Finále bola reklama na hokej, bodku za ním dal Biely dom

Originálnejší záver zimných olympijských hier v Miláne a Cortine by nenaplánoval žiadny oscarový režisér.
Strhujúce finále hokejového turnaja medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými ponúklo tú najlepšiu verziu tejto hry.
Podľa odhadov to mal byť najsledovanejší hokejový zápas v histórii. A to aj napriek tomu, že fanúšikovia v Severnej Amerike si museli privstať. Tí na západnom pobreží dokonca o piatej áno. Kto sa zobudil, neľutoval.
Ale nebolo to len o hokeji.
Vaša slanina je len šunka
Dve hodiny pred zápasom prúdili do olympijskej arény Santagulia davy fanúšikov, ďalší postávali v slnečnom poludní s pivom v ruke a vášnivo diskutovali.
Pani v americkej mikine cestujúca metrom zvierala v ruke dva transparenty. „Vaša slanina je len šunka,“ stálo na jednom z nich.
Bola to narážka na rozdiel medzi americkou slaninou (prerastenou, z brucha ošípanej) a kanadskou slaninou (ktorá je z chrbta a podobá sa skôr na šunku).
Ale nezostalo iba pri vtipných sloganoch.
„Buďme úprimní, tento zápas bude plný nevraživosti. Považovali sme Američanov za spojencov, ale urazili nás. Je to pre nás otázka hrdosti,“ citoval jedného z kanadských fanúšikov v Miláne New York Times.
Rivalitu bolo cítiť aj v hľadisku. Keď na rozcvičku vykorčuľovali americkí hokejisti, kanadská časť publika na nich bučala.
Trump hovoril o 51. štáte
Vzťahy medzi oboma krajinami sa v poslednom čase vyostrili. Môže za to obchodná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa, aj jeho necitlivé vyjadrenia.
„Kanada by mala byť našim 51. štátom. Mala by oveľa nižšie dane, lepšiu vojenskú ochranu a žiadne clá,“ vyhlásil minulý rok vo februári a rovnaké vety zopakoval pred finále hokejového turnaja Four Nations.
Kanada v napínavom zápase vtedy zdolala USA 3:2 po predĺžení.
„Nemôžete nám vziať našu krajinu. Nemôžete nám vziať našu hru,“ reagoval na sociálnej sieti X kanadský premiér Justin Trudeau.
Kontroverzné výroky vyvolali najmä u Kanaďanov silné emócie. Súčasný kanadský premiér Mark Carney sa dostal k moci vďaka sľubu, že bude brániť krajinu pred Trumpom.
Výrazné ochladenie vzťahov medzi susedmi potvrdil aj nový prieskum agentúry Politico.
Podľa neho považujú obyvatelia Kanady Spojené štáty za väčšiu hrozbu pre svetový mier ako Rusko (48% ku 29%).
Až 42% Kanaďanov v prieskume uviedlo, že USA už viac nevnímajú ako spojenca (37% stále áno).
Víťazný tím mal dvoch hrdinov
Na ľade sa bojovalo iba hokejkami. Donald Trump zostal doma a hokejistom USA gratuloval po zápase na diaľku.
Na deň presne, 46 rokov po Zázraku na ľade v Lake Placid, dosiahli Američania na tretie olympijské zlato v histórii.
Tentoraz to nebol žiadny zázrak, ale emócie boli veľmi silné.
Proti sebe stáli dva najlepšie tímy súčasnosti s najväčšou koncentráciou hokejového talentu a umenia. A predviedli najväčšiu reklamu na hokej, akú mohli.
Víťazný tím mal dvoch veľkých hrdinov. Brankár Connor Hellebuyck zneškodnil viacero kanadských príležitostí a najmä vďaka nemu dospel zápas až do predĺženia.
V ňom rozhodol Jack Hughes. „Bude to nový Mike Eruzione, na tento zápas a jeho gól budú spomínať generácie,“ vravel v mixzóne Dylan Larkin.
„Bol to najväčší zápas, aký som kedy hral. Keď chcete byť najlepší, musíte zdolať najlepších a to sme práve dokázali,“ dodal.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - USA
Mike Eruzione bol kapitán a strelec víťazného gólu v pamätnom zápase proti Sovietom na zimnej olympiáde v Lake Placid.
Trojnásobný držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára NHL Connor Hellebuyck čelil minulý rok v zámorí kritike, keď v sérii play off medzi Winnipegon a St. Louis nedochytal tri zápasy.
Olympijský turnaj ukončil s úspešnosťou zákrokov vyše 95 percent. „Tí kritici si môžu písať ďalej, čo chcú, ale nerozumejú chytaniu. Nerozumejú mojej hre. Viem, čo môžem ponúknuť. Toto sú momenty, ktoré to dokazujú, nie že by som to potreboval,“ vravel v eufórii po finále.
Nelson pokračuje v tradícii
Zo zlatej medaily sa tešil v Miláne aj Brock Nelson a pokračuje v rodinnej tradícii.
Jeho starý otec Bill Christian bol súčasťou víťazného amerického tímu na ZOH 1960 v Squaw Valley a jeho strýko Dave Christian hral zasa v Lake Placid 1980.
Američania si vo finále uctili pamiatku Johnnyho Gaudreaua, ktorého aj s bratom Matthewom v auguste 2024 zrazilo auto.
Gaudreaua, účastník štyroch majstrovstiev sveta, by s veľkou pravdepodobnosťou nechýbal v americkom tíme v Miláne.
Jeho dres s číslom 13 visel po celý čas v americkej šatni a po zápase s ním hráči korčuľovali po ľade.
Bodku za finále dalo sídlo amerického prezidenta.
Oficiálny účet Bieleho domu na sociálnej sieti X pripomenul slová kanadského premiéra Trudeaua a zverejnil k nim obrázok amerického orla bielohlavého, ktorý drží v pazúroch krk kanadskej husi.
