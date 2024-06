Bolestivá prehra. Slováci boli minútu od štvrťfinále, na EURO však končia

/zdroj: TV Markíza/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Musíme byť hrdí na mužstvo, hrali sme vyrovnaný zápas proti Anglicku. Druhý polčas v predlžení sme hrali prakticky na ich polovici, nemám čo k tomu dodať. Nechýbalo nám nič, hodnota ich tímu je obrovská. Môžeme byť hrdí na to, čo sme ukázali, hrali sme vyrovnanú partiu proti Angličanom."

Milan Škriniar, kapitán Slovenska: "Som smutný, delilo nás od toho možno tridsať sekúnd. Mohli sme sa tešiť my, ale taký je futbal. Som hrdý na chlapcov, na trénera, za celé obdobie, čo sme spolu. Vytvorili sme neskutočnú partiu, o to viac to mrzí, že to končí takto. Verím, že sa vrátime silnejší a budeme reprezentovať Slovensko tak, ako na tomto turnaji."