Zlatá žilinská mládež: Kam sa stratili hrdinovia veľkej jazdy a kto z nich dobyl Európu?

Futbalisti MŠK Žilina sa v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov stretnú s belgickým tímom Club Brugge. Zápas sa hrá v stredu o 16.00 hod. opäť v Žiline, kde mladí „šošoni“ už dokázali vyradiť veľkého favorita.
Po senzačnom zdolaní slávnej anglickej značky FC Liverpool čaká tím do 19 rokov (U19) ďalšia výzva. Proti nim sa postaví aktuálne najúspešnejšia belgická akadémia. Club Brugge si na jeseň poradil s rovesníkmi z Bayernu Mníchov (3:0), zdolal aj FC Barcelona (2:0) a po dramatickom obrate vyradil AS Monaco (3:2).
Pre Žilinu je to už tretia účasť medzi elitnou šestnástkou Európy v tejto vekovej kategórii. Prvýkrát sa to podarilo v roku 2022 partii okolo bratov Mária a Lea Sauerovcov. Ako sa odvtedy vyvíjali ich kariéry? Kam sa posunuli a čo robia dnes?
Redakcia Sportnet prináša analýzu partie z roku 2022, ktorá vyradila slávny Inter Miláno.
Ľubomír Belko
V žilinskom A-tíme strávil šesť sezón, posledné štyri sezóny bol jednotkou. Na konte má 122 ligových štartov, 29 čistých kont, 170 inkasovaných gólov a viaceré individuálne ocenenia vrátane ocenenia pre najlepšieho ligového brankára 2022/2023. Vlani bol jednotkou na ME do 21 rokov.
V úvode februára 2026 prestúpil do nórskeho Viking FK. Podľa informácií Sportnetu sa prestup spolu s bonusmi môže vyšplhať až na 1,5 milióna eur. Je to najdrahší brankár v dejinách Žiliny. „Mať toľko odchytaných zápasov v mojom veku je výborné číslo. Verím, že týmto krokom budem napredovať a posúvať sa v mojej kariére,“ uviedol Belko.
Samuel Kopásek
Pravý obranca na seba upozornil gólom proti Španielsku na ME U21. Už dlhšie sa spomína ako alternatíva za Petra Pekaríka na kraji obrany národného tímu. Vo februári 2026 prestúpil z MŠK Žilina do českého prvoligového klubu FK Pardubice.
„Konkrétna ponuka však prišla nečakane až teraz po zimnej príprave a bola naozaj veľmi zaujímavá – až lukratívna, a to nielen pre klub, ale najmä pre samotného hráča. Vnímame to ako správny a logický medzikrok v jeho kariére. Práve perspektíva jeho ďalšieho rozvoja bola pre nás rozhodujúca – nie samotný odchod,“ uviedol športový manažér Žiliny Karol Belaník.
Liga majstrov U 19 - rok 2022
MŠK Žilina - Inter Miláno 3:1 (1:0)
Góly: 1. a 47. Sauer, 90+5. Vaľko - 77. Jurgens
Diváci: 2454
MŠK Žilina: Belko - Kopásek, Leitner, Aremeyaw, Owusu - Oravec (78. Stojchvski), Šnajder (63. S. Javorček), Sauer - Kaprálik (52. Bortoli), Jambor (63. Vaľko), Addo (78. L. Sauer)
Inter: Rovida - Zanotti, Matjaž, Fontanarosa, Carboni - Fabbian, Sangalli (52. Peschetola), Grygar (64. Carboni) - Casadei - Curatolo (52. Abiuso), Jurgens
Patrik Leitner
V drese žilinského áčka odohral 46 zápasov. Stredný obranca po hosťovaní v českej Chrudimi (2. liga) v lete 2025 definitívne prestúpil do MFK Ružomberok. Od januára 2026 pôsobí na polročnom hosťovaní v druholigovom MŠK Púchov.
Abasa Aremeyaw
Po vypršaní zmluvy v Žiline odišiel ako voľný hráč do USA, kde podpísal viacročný kontrakt s Philadelphia Union. V silnej konkurencii sa však do prvého tímu natrvalo nepresadil a vo februári 2023 došlo k vzájomnému rozviazaniu zmluvy. Po období bez klubu sa v októbri 2024 presunul do Saudskej Arábie, kde pôsobil v klube Al-Tuhami (3. divízia).
Vo februári 2025 sa vrátil na Slovensko do druholigového FK Humenné, kde odohral jarnú časť sezóny ako stabilný člen obrany. V septembri 2025 prestúpil do Gulf United FC v Spojených arabských emirátoch (Dubaj), kde pôsobí aj v súčasnosti.
Richmond Owusu
Za áčko MŠK odohral 23 zápasov. V roku 2024 odišiel zo Žiliny ako voľný hráč do lotyšského klubu Valmiera FC. Od februára zamieril do Riga Mariners, čo je druhá liga.
Adam Oravec
Za žilinské áčko odohral jeden zápas. V jesennej časti nastupoval za béčko MŠK, ktorého je súčasťou.
Dominik Šnajder
Za áčko má jediný zápas. Hrával prevažne za béčko. Vlani hrával druhú ligu za Starú Ľubovňu, kde hosťoval.
Mário Sauer
Proti Interu Miláno (U 19) dal dva góly a vyšvihol sa na oporu žilinského áčka. V roku 2024 v rovnakej súťaži (U 19) pomohol vyradiť Dortmund. Vlani dal sedem ligových gólov, na rovnaký počet asistoval – bol najproduktívnejším hráčom MŠK. V lete 2025 prestúpil do FC Toulouse za zhruba dva milióny eur.
V prestížnej francúzskej lige odohral 17 zápasov, ďalšie dva pridal v národnom pohári. Spolu s bratom (Leo) si zahral na majstrovstvách sveta do 20 rokov, i na ME do 21 rokov.
Adrián Kaprálik
Rýchly krídelník sa vyšvihol na jednu z najväčších ligových hviezd. Spomínala sa jeho svetová rýchlosť (36 km/h), v jednom zápase dal proti Slovanu štyri góly. V slovenskej lige má na konte 114 zápasov a 25 gólov.
V poľskej lige pridal v drese Górnik Zabrze 30 zápasov a sedem gólov. V auguste 2025 prestúpil do nemeckého Holstein Kiel za zhruba 2,5 milióna eur. V druhej bundeslige má na konte 20 zápasov a dva góly.
Timotej Jambor
V prvej fáze odohral za Žilinu 79 zápasov, dal 19 gólov. Hrotový útočník v júni 2024 prestúpil za milión eur do Rapidu Bukurešť. Po náročnom období v Rumunsku sa v januári 2025 vrátil do Žiliny (11 zápasov a 1 gól), ale na prvé úspešné obdobie nenadviazal. Na jeseň sa pokúsil o reštart v Rapide, ale nepresadil sa.
Ako náhradník si pripísal 13 zápasov a jeden gól. Od februára 2026 pôsobí na hosťovaní v poľskom klube Śląsk Wrocław, čo je druhá poľská liga. V prvom zápase si pripísal dva góly a asistenciu.
Henry Addo
Za prvý tím odohral 28 súťažných stretnutí s bilanciou sedem gólov a štyri asistencie. V januári 2024 si vytrucoval prestup do Maccabi Tel Aviv. Transfermarkt udáva cenu 500-tisíc eur, ghanské médiá uvádzali dvojnásobok.
„Išlo o nepríjemný nátlak hráča a jeho agenta, čo vyznelo veľmi neprofesionálne voči nášmu klubu. Vždy hľadíme na dobro a možný progres hráča, pravidelne sme s Henrym komunikovali o jeho prínose a pozícii v mužstve,“ opisoval manažér MŠK Karol Belaník.
Hoci nebol stabilným členom základnej jedenástky, s Maccabi Tel Aviv získal titul. V júli 2025 odišiel na ročné hosťovanie do srbského klubu OFK Belehrad, aby získal väčšiu zápasovú prax. V 15 zápasoch dal dva góly.
Andrej Stojčevski
V drese áčka MŠK odohral 63 zápasov, dal päť gólov. Defenzívny stredopoliar pôsobí už druhú sezónu v FC Slovácko, kde nastupuje pravidelne. Už stihol debutovať v drese reprezentácie Severného Macedónska.
Samuel Javorček
Hrával iba za béčko. Momentálne hosťuje v Petržalke, čo je tiež druhá liga.
Leonardo Bortoli
Krajný obranca hrával iba za béčko. V lete 2024 prestúpil do Starej Ľubovne, od januára je hráčom Zlatých Moraviec, tiež v druhej lige.
Vladimír Vaľko
Za U19 dal gól proti Interu Miláno aj o dva roky neskôr proti Dortmundu. V áčku čaká na šancu, stále je súčasťou béčka.
Leo Sauer
Vtedy bol najmladším hráčom U19 a odvtedy išla jeho kariéra raketovo hore. V lete 2022 zamieril do Feyenoordu Rotterdam - odstupné okolo 235 - tisíc eur. V sedemnástich stihol debutovať v holandskej lige, v Lige majstrov i v drese reprezentačného áčka. V tomto je slovenský rekordér. V sedemnástich dal aj prvý gól v holandskej lige. Zahral si na majstrovstvách Európy 2024 – ako najmladší Slovák.
Vlani bol na hosťovaní v NAC Breda, kde dal sedem gólov. V tejto sezóne nastupuje pravidelne za Feyenoord, odohral 28 zápasov a dal štyri góly. Server Transfermark odhaduje jeho cenu na sedem miliónov eur, ale reálne stojí možno dvojnásobok.