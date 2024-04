Slovenský džudista po úspechu na ME má takmer istú účasť na OH. Obrovský úspech, hovorí

"Je to obrovský úspech, v mojej kariére asi najväčší, čo som dosiahol. Po tých smolných 5. umiestneniach na predchádzajúcich šampionátoch a podujatiach je to aj veľká úľava.

Prežíval som veľké emócie, je to prvý veľký úspech," prezradil Fízeľ, ktorý na ME 2024 nezdolal v boji o postup do finále iba svetovú jednotku Rusa Inala Tasojeva.

Ten na podujatí štartoval pod neutrálnou vlajkou. Ku svojim súbojom na šampionáte slovenský džudista uviedol:

"Od prvého zápasu na šampionáte som si veril. Vedel som, že dokážem zdolať každého. Možno s Tasojevom, keďže som vedel, že je to svetová jednotka, tak som začal opatrne.

Potom, keď mu začali ubúdať sily, tak som zistil, že by to šlo. Avšak napokon uspel Rus na wazaari.

V každom zápase som si však veril. Hovorí mi to aj tréner aj blízki ľudia, že ak si verím, dokážem zdolať každého, kto proti mne stojí!"