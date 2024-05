Bol členom legendárneho útoku aj hrával s Gretzkym. Libu uviedli do Siene slávy IIHF

PRAHA. Bývalého slovenského útočníka Igora Libu uviedli v nedeľu do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Majster sveta z roku 1985 sa do nej dostal ako desiaty slovenský hráč v histórii.

Jediný z tria hral v NHL

V dresoch New Yorku Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 asistencií) a Los Angeles Kings (29 zápasov, 5+13), kde bol počas výjazdov za súpermi v hoteli spolubývajúcim legendárneho Wayna Gretzkého.

Zo Slovákov sa to pred ním podarilo aj Jozefovi Golonkovi (1998), Vladimírovi Dzurillovi (1998), Jánovi Staršiemu (1999), Petrovi Šťastnému (2000), Ladislavovi Horskému (2004), Ladislavovi Trojákovi (2011), Petrovi Bondrovi (2016) a naposledy v roku 2019 dvojici Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy.

Zo silnej generácie sa mi zdá, že jediný ja som sa dostal do Siene slávy IIHF. Je to pre mňa veľká česť," uviedol Liba ešte pred štartom šampionátu počas akcie Noc múzeí a galérií v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.

"Je to milé prekvapenie. V 80. rokoch Československa hrala naša generácia prím vo svetovom hokeji. Vtedy nám konkuroval len Sovietsky zväz, Kanada a Amerika. Z európskych mužstiev sme boli v tej dobe nad Fínskom a Švédskom.

Do osemčlenného zoznamu nových laureátov Siene slávy IIHF sa dostali, okrem vyššie spomenutých mien aj Švéd Kenny Jönsson, americká hokejistka Natalie Darwitzová a bývalá kanadská trénerka Melody Davidsonová.

"Som poctený tým, že ma uviedli do Siene slávy. Počas svojej kariéry som zažil množstvo tlakov, ktoré ma nútili zlepšovať sa. Ďakujem kamarátom, ktorí ma podporovali, keď som to potreboval. Niekedy cítim, že je to nefér, že som slávny.

