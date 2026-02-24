Nastala zmena na poste predsedu správnej rady Fondu na podporu športu

Radoslav Hecl.
Radoslav Hecl. (Autor: SITA)
TASR|24. feb 2026 o 15:42
ShareTweet0

Na poste nahradil Radoslava Hecla.

Minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky Rudolf Huliak vymenoval od piatku 20. februára 2026 do funkcie predsedu správnej rady Fondu na podporu športu (FnPŠ) Martina Oťapku. Na poste nahradil Radoslava Hecla.

Oťapka pracoval v oblasti projektového riadenia, IT projektov pre finančné inštitúcie a pôsobil tiež ako komunálny poslanec so zameraním na financie a šport.

„Prejavenú dôveru považujem za veľký záväzok. Som presvedčený, že v spolupráci so správnou radou fondu a tímom kancelárie budeme pokračovať v zodpovednom napĺňaní poslania verejnoprávnej inštitúcie,“ uviedol Oťapka podľa tlačovej správy.

Dlhoročný hokejový reprezentant a majster sveta z Göteborgu 2002 Hecl ukončil svoje pôsobenie na čele správnej rady k 19. februáru. „Dovoľte mi poďakovať sa za dôveru, spoluprácu a podporu počas môjho pôsobenia na čele Fondu na podporu športu.

Spoločne so správnou radou a partnermi zo športového prostredia sa nám podarilo dosiahnuť významné výsledky a posunúť fond vpred. Vážim si najmä profesionálny prístup a nasadenie. Verím, že fond bude pokračovať v úspešnom smerovaní.“

Ostatné športy

    Radoslav Hecl.
    Radoslav Hecl.
    Nastala zmena na poste predsedu správnej rady Fondu na podporu športu
    dnes 15:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Nastala zmena na poste predsedu správnej rady Fondu na podporu športu