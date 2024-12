Tragický výsledok na záver turnaja. Slovenské hádzanárky sa nezmohli takmer na nič

Peter Pčola, asistent trénera SR: "Začali sme dobre, dievčatá sa nebáli súperiek. Potom sa trochu splašili a nemôžeme sa začať naháňať s Nórkami. Ubránili sme na začiatku pár ich akcií, otvorili sme hru a urobili sme veľa technických chýb. Nórky majú tím, ktorý potrestá každú chybu, čo sa aj ukázalo. Všetky naše hráčky ukázali pár svetlých momentov, ale kvalita bola na strane súperiek."

Barbora Jakubíková, brankárka SR: "Bolo to niečo nečakané. Osud to tak zariadil, Bella dostala červenú kartu a bol to pre mňa šok. Myslím si, že som to zvládla. Minimálne tento zápas mi ukázal, že mám na čom pracovať. Videla som skúsené hráčky, ktoré sú na úplne inom leveli, ako sme my. Je na čom pracovať."

Karin Bujnochová, spojka SR: "Vedeli sme, že tento zápas nemôžeme vyhrať. Snažili sme sa užiť si ho, ale jediné, čo ma mrzí, je, že sme nedokázali bojovať v obrane. Turnaj nám nevyšiel podľa našich predstáv, ale dúfam, že to hlavne mladým hráčkam niečo dá a v budúcnosti sa to zlepší."

Réka Bíziková, kapitánka SR: "Mrzí nás, že sme zase prehrali, bolo to však proti Nórkam. Mohli sme odohrať lepší zápas. Som však hrdá na dievčatá, napriek tomu, že sa zranili niektoré dievčatá, tak sme to zvládli. Nabrali sme skúsenosti a nabudúce to musí byť lepšie."

Kristína Pastorková, pivotka SR: "Už sme nemali žiadny tlak, chceli sme si to užiť. Nehráme proti Nórkam každý deň, bol to pre mňa veľký zážitok. Na druhej strane sme im nechceli dať nič zadarmo, čo nie je ľahké. Prišli sme ako mladý neskúsený tím, musíme sa z toho poučiť."