Nebola ďaleko od zlata. Vadovičová získala v Paríži druhú medailu

"Stále tomu nemôžem uveriť, neviem to rozdýchať. Dnes to nebola moja obľúbená disciplína, dá sa povedať, že je to najťažšia disciplína. Bol náročný deň a toto bolo o šťastí. Finále je úplne iná disciplína ako kvalifikácia, v ktorej bolo viac času na prípravu a nástrel. Tu sa ide tých pár minút na úplnú istotu a treba udržať čo najlepšie rany," povedala Vadovičová.

"Keď sme zostali tri, spadol mi kameň zo srdca. Medailu som mala istú, bola som rada," dodala 41-ročná Slovenka, pre ktorú je to ôsma medaila z paralympijskej scény. Na konte má päť zlatých, dve striebra a jeden bronz a je najúspešnejšia letná paralympionička.

"Stále to vo mne vrie, prúdi mi krv v žilách. Teším sa na to, že sa konečne najem, lebo tieto dni boli o disciplíne. Nemohla som v uplynulých dňoch poľaviť. A tiež sa teším na to, že sa dobre vyspím," dodala Vadovičová.

Predtým v nedeľu získala Vadovičová zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 m v miešanej súťaži v kategórii R3, v ktorej triumfovala pred strieborným Radoslavom Malenovským.