VIDEO: Šramkovej vyšiel reparát dokonale. Oslavuje svoj prvý titul na okruhu WTA

V parádnych výkonoch však pokračovala hneď na nasledujúcom podujatí, ktoré jej už prinieslo životný výsledok. Oba turnaje patria do kategórie WTA 250.

Šramkovej patrilo do nedele v rebríčku WTA 102. miesto, Siegemundová figurovala o tri priečky vyššie. Isté však je, že Slovenka si vo svetovom poradí výrazne polepší.

Zisk premiérového titulu na okruhu znamená, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou posunie do ôsmej desiatky renkingu.

Šramková sa vďaka výsledkom v Thajsku v pondelok stane slovenskou singlovou jednotkou. Už po semifinále v Hua Hine mala istý prienik do deviatej desiatky rebríčka WTA.

Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka hneď na začiatku stretnutia prišla o svoj servis a prehrávala 0:2, no vzápätí si „požičané“ vzala späť aj s úrokmi a otočila na 4:2 vo svoj prospech. To bolo napokon rozhodujúce pre víťazstvo v prvom sete.



V tom druhom hneď úvodnom geme mala Šramková štyri brejkbaly, no skúsenejšia 36-ročná Nemka dokázala z tejto nepríjemnej pozície „vykľučkovať“.

VIDEO: Rebecca Šramková a jej skvelý úder vo finále