Nie zbohom, ale ďakujem. Bátovská Fialková oznámila koniec kariéry

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková sa rozhodla ukončiť kariéru p., v ktorej ostávajú ešte tri podujatia Svetového pohára.
Tridsaťtriročná športovkyňa patrí medzi najúspešnejšie ženy v histórii slovenského biatlonu.
Bátovská Fialková oznámila svoje rozhodnutie vo videu, ktoré zverejnila webstránka Slovenského biatlonu. Rodáčka z Brezna plánuje absolvovať kompletný zvyšok sezóny, počas ktorého sú na programe ešte tri podujatia Svetového pohára.
VIDEO: Paulína Bátovská Fialková oznámila koniec kariéry
„Biatlon ma formoval od prvého detského tréningu až po pódiá vo Svetovom pohári. Vo svojej kariére som zažila asi všetko: krst ohňom, postupný progres až medzi najvyššiu biatlonovú elitu, tvrdý pád na dno, vyhorenie, frustráciu, ale aj znovunájdenie sily a motivácie, odriekanie až do úplného vyčerpania.
Biatlon ma naučil, že nič nie je naveky. Že šťastie sa neskrýva len vo víťazstve. Naopak, víťazstvo sa častokrát nachádza v maličkostiach všedného dňa. A preto mu dnes nehovorím zbohom, ale ďakujem.
Ďakujem rodine, trénerom a celému tímu, sponzorom, fanúšikom, za to, že ste pri mne stáli vždy, aj vtedy, keď to fakt nebolo ľahké. Jedna veľká kapitola môjho života sa pomaly uzatvára, ale mám pred sebou ešte posledné tri kolá Svetového pohára a ja si chcem s vami tieto momenty vychutnať naplno,“ uviedla Bátovská Fialková vo videu.
Na sociálnej sieti rodáčka z Brezna následne prezdieľala so slovami: "Nie zbohom, ale ďakujem."
Bátovská Fialková debutovala vo Svetovom pohári už ako dorastenka a postupne si vybudovala stabilné miesto medzi elitou. Najlepšie výsledky dosiahla v sezóne 2018/2019, keď získala 793 bodov a skončila šiesta v celkovom hodnotení.
Počas kariéry sa deväťkrát dostala na pódium a na majstrovstvách sveta aj olympijských hrách jej maximom bolo piate miesto. Celkovo v súťažiach SP, MS a OH nazbierala 3 500 bodov.
Slovenská biatlonistka chce aktuálnu sezónu dokončiť a svoju športovú kariéru ukončiť na posledných pretekoch sezóny – masovom štarte, ktorý sa uskutoční 22. marca v Holmenkollen.