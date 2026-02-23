Potvrdil výkonnostný rast. Slovenský rýchlokorčuliar vytvoril národný rekord

Slovenský rýchlokorčuliar Lukáš Steklý vytvoril nový národný rekord na 3000 m. Podarilo sa mu to na záverečnom podujatí Svetového pohára do 23 rokov v nemeckom Inzelli, kde obsadil štvrté miesto s časom 3:46,77 min. V pretekoch s hromadným štartom zaznamenal 9. priečku.
Dvadsaťdvaročný reprezentant absolvoval v sezóne 2025/2026 aj všetky podujatia SP seniorov. Štartoval tiež na ME, kde obsadil 14. miesto na 5000 m a 19. pozíciu v pretekoch s hromadným štartom.
„Prechod z juniorskej do plnohodnotnej seniorskej kategórie patrí v rýchlokorčuľovaní medzi najnáročnejšie výkonnostné etapy a nie každý pretekár ho dokáže zvládnuť bez poklesu výsledkov.
Steklý však počas celej sezóny potvrdil stabilitu a postupný výkonnostný rast aj v konfrontácii so svetovou špičkou,“ uvádza sa v tlačovej správe Speed Skating Clubu Holíč.